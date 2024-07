O significado do emoji com estrelas nos olhos no WhatsApp: serve para expressar várias emoções

O emoji com estrelas nos olhos é muito popular no WhatsApp

Os emojis tornaram-se os companheiros fiéis da maioria das mensagens que enviamos no WhatsApp. Graças a esses pequenos desenhos, podemos expressar sarcasmo sem que outros o interpretem mal e evitar que pensem que estamos chateados quando estamos apenas ironizando.

Também nos permite diminuir a quantidade de palavras que escrevemos em um chat. No entanto, apesar de fazer parte de nossa vida diária, em mais de uma ocasião os usamos com um significado diferente do que se tinha em mente ao elaborá-lo, o que leva a muitos a confusões.

Por exemplo, você sabe qual é o verdadeiro significado do emoji com estrelas nos olhos? Se a resposta for negativa, você veio ao lugar certo, pois a seguir contaremos a interpretação deste pictograma para que você possa usá-lo exatamente para o propósito para o qual foi projetado.

O que significa o emoji com estrelas nos olhos do WhatsApp?

O rosto amarelo com um grande sorriso e estrelas azuis no lugar dos olhos, como se estivesse olhando para alguém famoso ou muito amado, significa que algo ou alguém é "incrível, fascinante, impressionante ou emocionante", de acordo com o Emojipedia, o site dedicado ao significado dos emojis.

Por outro lado, Emojiterra assegura que este pictograma - oficialmente chamado “cara sorridente com estrelas” - indica “emoção ou surpresa” com sua expressão como se dissesse “uau!”. De acordo com a página web, pode ser usado para manifestar um grande índice de entusiasmo e fascinação, assim como também o fato de estar enormemente encantado por algo admirável.

Algumas situações em que se pode enviar esse emoji são para expressar emoção ao conhecer uma estrela; impressão sobre a nova aquisição de um amigo; fascinação ao assistir a um concerto; espanto diante de uma vista espetacular ou excitação com algo que está prestes a acontecer.

É importante destacar que o “rosto sorridente com estrelas” foi aprovado como parte do Unicode 10.0 em 2017 e foi adicionado ao Emoji 5.0 durante 2017. No WhatsApp, também chegou nesse ano e não sofreu modificações desde então.