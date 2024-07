Inteligência artificial: Gemini Pro 1.5 ou ChatGPT-4o? Características, diferenças e qual é mais conveniente usar

A inteligência artificial está aos poucos dominando o mundo. Nestes quase dois anos de operação em massa, tornou-se uma ferramenta fundamental para a escola, a universidade e o trabalho das pessoas.

Recorrer à inteligência artificial para fazer uma pergunta está se tornando mais comum do que perguntar algo à barra de pesquisa do Google.

Duas das mais usadas atualmente são o ChatGPT-4o da OpenAI e o Gemini Pro 1.5 do Google DeepMind. Ambas têm suas características que as destacam e, dependendo do uso pretendido, uma pode ser mais funcional do que a outra.

Então, vamos dar uma olhada em ambos os mecanismos de aprendizado de máquina, que, ao pressionar os comandos corretos, poderiam se tornar no assistente virtual mais completo que você já teve.

Características técnicas do ChatGPT-4 e Gemini Pro 1.5

ChatGPT-4o : usa um método transformer como modelo de linguagem, com cerca de 175 bilhões de parâmetros. Tem um conjunto de dados de texto que contém códigos de cerca de 1,5 trilhão de palavras. Pode ser usado com qualquer sistema operacional.

: usa um método transformer como modelo de linguagem, com cerca de 175 bilhões de parâmetros. Tem um conjunto de dados de texto que contém códigos de cerca de 1,5 trilhão de palavras. Pode ser usado com qualquer sistema operacional. Gemino Pro 1.5: Mesmo modelo de linguagem, mas com 137 bilhões de parâmetros. Em relação ao conjunto de dados de texto, possui códigos de 800 bilhões de palavras. Também pode ser usado em qualquer sistema operacional e tem mais acesso aos seus planos.

Qual é o mais conveniente de usar?

O fato de que o Gemini tenha menos registro de dados não significa que seja inferior. Cada um é analítico com as informações que fornece aos usuários e entrega textos de diferentes maneiras, mas quase sempre atingindo os objetivos propostos pelo usuário.

No entanto, se você precisa de codificação, lógica e raciocínio, é melhor usar o ChatGPT-4. Mas, se você precisa de textos mais criativos, como histórias, narrativas ou críticas, então é preferível optar pelo Gemini Pro 1.5.