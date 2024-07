Estudo da NASA revela que um país gigante da América do Sul poderia se tornar inabitável dentro de 50 anos

A mudança climática é um dos grandes problemas que a raça humana enfrenta na Terra. Os aumentos de temperatura, que tornam as ondas de calor cada vez mais frequentes, são responsáveis pela morte de cerca de 150 mil pessoas por ano em todo o mundo. Por isso, a NASA está realizando um estudo para identificar as regiões mais afetadas e os locais onde podem ser tomadas medidas para combater esse problema global.

De acordo com uma revisão do Jornal Clarín, o estudo da NASA, intitulado ‘Too Hot to Handle’ (muito quente para suportar), aponta diferentes regiões da Ásia onde a vida será mais complicada para as pessoas dentro de 50 anos.

Além disso, apontam o Brasil como a região do nosso continente onde poderão existir lugares inabitáveis para as pessoas durante ondas de calor até o ano de 2070. Este estudo (publicado em 2022) ganha força após a brutal onda de calor que o Rio de Janeiro sofreu em março de 2024.

As praias de Ipanema e Copacabana ultrapassaram a barreira dos 60°C na sensação térmica, uma verdadeira loucura que repercute no resto do mundo.

O Rio enfrentou sensação térmica de 60º EMBRATUR - Archivo (EMBRATUR/Europa Press)

O Brasil pode enfrentar estresse térmico

De acordo com o estudo da NASA, citado na resenha do veículo mencionado anteriormente, a população do Brasil pode estar sujeita a um fenômeno chamado estresse térmico, uma sensação de desconforto que o corpo experimenta quando exposto a altas temperaturas, enquanto os órgãos tentam manter o ambiente adequado para um bom funcionamento.

“Os níveis extremos de estresse térmico mais que dobraram nos últimos 40 anos e espera-se que essa tendência continue”, afirma Colin Raymond, do Laboratório de Propulsão a Jato da NASA, no sul da Califórnia.

Os meteorologistas utilizam diferentes ferramentas para avaliar o potencial de estresse térmico. Na verdade, as medições desse fenômeno ocupam um lugar proeminente no relatório meteorológico diário. Além das previsões de temperatura e umidade relativa, você verá algo chamado índice de calor ou temperatura aparente.

O índice de calor é uma medida da temperatura do ar que sentimos levando em consideração a umidade relativa. Calculado para áreas sombreadas, o índice de calor reflete o quão desconfortáveis nos sentimos quando está quente e úmido, conforme indicado pela NASA em seu estudo.