Como desativar o download automático do WhatsApp e por que ele é perigoso?

O download automático de arquivos no WhatsApp pode ser uma opção perigosa se estiver ativado.

O download automático de arquivos do WhatsApp é uma opção que faz com que o que você recebe por mensagem seja baixado no seu celular. Por exemplo, se você receber uma foto, ela será baixada automaticamente na memória do seu celular e até mesmo será adicionada à sua galeria de fotos em uma pasta de fotos do WhatsApp.

Esta opção pode ser útil porque oferece muita conveniência. Quando alguém lhe envia algo, você não precisará clicar nele para baixar e abrir, pois será baixado automaticamente.

O problema mais comum que as descargas automáticas podem causar é que você enche mais rapidamente a memória do seu celular, especialmente se você estiver em algum grupo no WhatsApp onde muitas fotos e vídeos são compartilhados. Eles serão baixados automaticamente e ocuparão espaço em sua memória sem que você tenha controle sobre o que é baixado e o que não é baixado.

Além disso, também pode ser desconfortável para algumas pessoas ver que, na aplicação de fotos ou na galeria de fotos do seu celular, aparecem fotos de outras pessoas misturadas com as suas e que, se apagar a pasta de fotos e vídeos do WhatsApp, elas se voltem a descarregar.

Por que é perigosa?

Mas além desses inconvenientes, o download automático também pode ser perigoso, pois abre a porta para que você receba arquivos maliciosos. Ou seja, um hacker pode enviar a você um malware ou um vírus disfarçado como um dos arquivos que são baixados automaticamente, e então ele entra em ação.

Houve casos em que um hacker assumiu o controle de um celular e depois enviou malware para seus contatos, fazendo com que eles o abrissem pensando que era uma foto ou um vídeo. E se infectar com um malware pode resultar apenas da presença do arquivo em nosso dispositivo, mesmo que nunca o abramos.

Passos para desativar esta opção

Para desativar o download automático de arquivos no WhatsApp, você precisa acessar as configurações. No Android, clique no botão de três pontos no canto superior direito e escolha a opção ‘Configurações’, e no iOS você pode clicar diretamente na guia ‘Ajustes’ na parte inferior.

Dentro das configurações, clique em Armazenamento e dados, uma seção que aparece tanto no Android quanto no iPhone. Aqui, agora você precisa ir para a seção de Download automático, onde poderá clicar nas opções de download automático com dados móveis, com Wi-Fi ou quando estiver em roaming de dados.

Quando você clicar em uma dessas opções, uma janela será aberta para configurar o download automático com dados, WiFi ou roaming. Nesta janela, você poderá desativar separadamente cada elemento que pode ser baixado automaticamente.