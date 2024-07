Apple alerta sobre spyware violento para iPhone circulando em 98 países

Existe a ideia errônea de que os smartphones da linha iPhone são mais seguros e à prova de contrair qualquer tipo de vírus ou software malicioso, mas isso não poderia estar mais longe da realidade, o exemplo mais recente está bem aqui, diante de nós, onde os rapazes de Cupertino lançaram alertas sobre um spyware perigoso que poderia infectar qualquer usuário em 98 países ao redor do mundo.

Pela segunda vez este ano, Apple enviou notificações para usuários de iPhone em todo o mundo alertando sobre possíveis ataques de software espião. A empresa detectou atividades que sugerem que indivíduos ou grupos estão tentando comprometer iPhones remotamente em um total de 98 países, sendo assim, é importante levar em consideração esse risco.

Riscos de invasão iPhone não está isento

Contrair um spyware é sempre algo delicado, geralmente ele chega ao dispositivo infectado de forma silenciosa, sendo quase impossível de detectar e se livrar dele é uma verdadeira dor de cabeça. Isso sem mencionar as informações comprometidas durante todo esse processo, desde senhas pessoais até dados bancários.

Isto é o que se sabe sobre o spyware para iPhone

Embora a Apple não tenha revelado a identidade dos atacantes nem os países específicos onde as ameaças foram detectadas, a empresa enfatizou (via 9to5mac) que os ataques parecem estar direcionados a usuários específicos “por quem são ou o que fazem”. Em outubro passado, a Amnistia Internacional já havia alertado sobre o uso do Pegasus, um software espião altamente invasivo desenvolvido pela empresa israelense NSO Group, nos iPhones de jornalistas e políticos do México, Índia e praticamente qualquer país com um regime pouco transparente e práticas questionáveis.

Esta nova onda de alertas é baseada no sistema de detecção de ameaças implementado pela Apple desde 2021, que permitiu à empresa notificar usuários em mais de 150 países ao longo de sua existência. A empresa afirma que leva essas ameaças muito a sério e que as informações fornecidas aos usuários afetados são baseadas em "evidências e investigações internas de inteligência sobre ameaças".

Apple Spyware violento está se espalhando (Sebastian Scheiner/AP)

Nas notificações enviadas aos usuários, a Apple recomenda ativar o "Modo de Isolamento" em seus iPhones. Essa medida extrema limita drasticamente as funções do dispositivo, mas bloqueia as possíveis vias de ataque que poderiam ser exploradas pelo software espião.

A Apple também encoraja os usuários a mudar suas senhas e atualizar seus dispositivos para a versão mais recente do iOS. A empresa reconhece a natureza sensível de seus métodos de detecção de ameaças e optou por não divulgar detalhes adicionais que poderiam ajudar os atacantes a evitar a detecção no futuro.

A Apple pelo menos avisa se o seu iPhone foi potencialmente vítima de spyware, mesmo que mude seu discurso

É importante destacar que a Apple modificou ligeiramente a linguagem utilizada para descrever esse tipo de ataques. No passado, a empresa se referia a eles como "ataques patrocinados pelo estado", enquanto agora utiliza o termo "ataques de software espião mercenário".

Esta mudança pode refletir uma evolução na compreensão da Apple sobre os atores por trás dessas ameaças, mas também sugere que, em grande parte, os clientes habituais de peças de spyware tão perigosas como o Pegasus são, na verdade, governos que utilizam esses programas para espionar seus cidadãos com o objetivo de proteger os interesses dos governantes em exercício, mais do que para proteger o povo.

«The Pegasus Project» Amnistía Internacional

Em geral, os avisos da Apple destacam o aumento das ameaças cibernéticas e a importância de permanecer atento a qualquer alteração estranha.

Os utilizadores de iPhone devem estar atentos às notificações da empresa e tomar as medidas de precaução recomendadas para proteger os seus dispositivos e informações pessoais.