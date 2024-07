Análise dos novos Galaxy Fold e Galaxy Flip 6: quais são as melhorias em relação à geração anterior?

Faltam menos de 15 dias para a Samsung começar a comercializar sua nova família de celulares dobráveis. Os Galaxy Fold e Flip 6 serão lançados globalmente em 24 de julho. Eles chegam menos de um ano após sua geração anterior, os Galaxy Fold e Flip 5, que estão no mercado desde agosto de 2023.

É por isso que revisamos as características de cada um para comparar o quanto a Samsung melhora sua linha de dobráveis, que até agora continua sendo uma opção cara, na verdade, um pouco mais cara nos novos celulares que serão lançados nos últimos dias deste mês.

Revisando uma a uma as características, percebemos que sim, claramente há melhorias em relação à geração anterior.

Talvez o destaque seja que o Galaxy Fold e Flip 6 chegam com um novo processador, o Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, enquanto a versão 5 tinha o Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Com este novo chipset, as capacidades para o desenvolvimento de novos sistemas operacionais são ampliadas, agora visando integrar a inteligência artificial em tudo.

Samsung Galaxy Z Flip 6. Evan Blass.

Outra diferença que também deve ser destacada é que o Galaxy Flip 6 não terá mais 8GB de RAM, pois agora passa para 12GB, assim como já acontecia com o Fold 5. Este é um aspecto em que as coisas não mudam muito.

Ambos vêm com o sistema operacional Android 14, mas os Galaxy Fold e Flip 5 com certeza também serão atualizados, então nesta característica as coisas não mudam muito.

Se falamos sobre as câmeras, convidamos você a verificar todas as características abaixo, pois são exatamente as mesmas. Não há muito esforço em melhorar extraordinariamente a qualidade das imagens que captura.

Realmente as dos do Galaxy Fold e do Flip 5 eram bastante aceitáveis, por isso vale a pena mantê-las, no entanto, se vão aumentar o preço, as diferenças entre as duas gerações deveriam ser um pouco mais notáveis.

O Samsung Galaxy Fold 5 foi lançado no mercado a um preço base de US$ 1,9 mil. O Galaxy Fold 6 será lançado a um preço aproximado de USD $ 2 mil.

Enquanto o Samsung Galaxy Flip 5 custou em 2023 USD US$ 1,2 mil, no caso do Samsung Galaxy Flip 6 o preço se mantém.

Samsung Galaxy Flip 6

Ecrã interno de 6,7 polegadas, ecrã externo de 3,4 polegadas.

Câmera principal de 50 MP com a mesma abertura f/1.8

Novo processador Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

12 GB de memória RAM

O ecrã secundário agora é IPS em vez de OLED.

0,2 mm mais fino quando dobrado, as outras dimensões e peso são iguais

Bateria de maior capacidade de 4.000 mAh, quando antes era de 3.700 mAh

Duas horas adicionais de duração da bateria da Internet LTE e três horas a mais de reprodução de vídeo

Samsung Galaxy Z Fold 6