Quais são os desafios biológicos enfrentados pelos astronautas?

Os voos espaciais apresentam uma série de desafios biológicos significativos para os astronautas, desafios que foram explorados em estudos como o Atlas de Ômicas Espaciais e Medicina (SOMA).

Esta pesquisa, liderada por Christopher Mason e sua equipe, tem como objetivo abordar e mitigar as dúvidas sobre como o ambiente espacial afeta a saúde humana.

E é que, pesquisas desse tipo são essenciais para preparar a humanidade para futuras missões à Lua ou a planetas como Marte, mas também para entender como proteger melhor os astronautas em suas viagens.

Como preparar os seres humanos para viajar à Lua e a Marte?

Michael Snyder, geneticista da Stanford, destaca a importância de entender como o corpo humano reage ao estresse extremo, tanto físico quanto cognitivo, e enfatiza a necessidade de saber como a condição humana reage à radiação e às forças extremas de aceleração, além das mudanças no ritmo circadiano do corpo (ou ciclo do sono).

Como a saúde espacial avançou desde o programa Apollo?

Desde o início da década de 1960, as pesquisas sobre saúde no espaço avançaram significativamente.

Os astronautas do Programa Apollo usavam arneses com biossensores para monitorizar o coração e os pulmões, além de se submeterem a exames físicos e testes rigorosos antes e depois do voo. Eles relatavam sentir dores nas costas devido à microgravidade, bem como flashes de luz devido à radiação e outras mudanças na saúde. No entanto, isso era apenas o começo.

Estudo dos gêmeos da NASA

Nas últimas duas décadas, a Estação Espacial Internacional (EEI) tem funcionado como um laboratório biológico em órbita. Lá, foram investigados vários aspectos que afetam a saúde dos astronautas, desde as mudanças bacterianas até a perda óssea e a deformação cerebral.

Em 2015, o "Estudo dos gêmeos da NASA" proporcionou uma oportunidade única para entender como o ambiente espacial afeta a biologia em um nível mais microscópico. Neste experimento, um astronauta (Scott Kelly) permaneceu um ano na Estação Espacial Internacional enquanto seu irmão gêmeo idêntico, Mark Kelly, também astronauta, permaneceu na Terra.

Revelações genéticas

Ao comparar diretamente os gêmeos, os biólogos puderam investigar os efeitos genéticos do espaço. Ao retornar à Terra, os telômeros de Scott (as extremidades dos cromossomos que protegem o material genético) haviam se alongado.

Os resultados preliminares indicam que, mesmo viagens curtas, podem alterar a biologia humana de maneiras que parecem não se reverter completamente e, inclusive, pesquisas estão começando a sugerir diferenças entre homens e mulheres.

Segundo Mason, o reconhecimento precoce desses efeitos é crucial para futuras missões a destinos como a Lua e Marte. Com cada novo estudo, os cientistas entendem melhor como proteger os astronautas e, eventualmente, permitir que a humanidade dê o grande salto para se tornar uma espécie interplanetária.