Elon Musk acusa o WhatsApp de cometer um delicado crime cibernético

Todos sabemos que a Elon Musk não hesita em apontar o que ele considera certo e o que não. O CEO da SpaceX e da Tesla Motors é uma pessoa que parece não ver tons de cinza. Isso faz com que a diplomacia fique bem longe dele, como uma ditadura militar que não se importa com os direitos de ninguém.

ANÚNCIO

Esse comportamento do magnata sul-africano, agora naturalizado americano, faz com que acusações delicadas sejam registradas, como as que ele fez recentemente sobre o WhatsApp, aplicativo que ele acusou de cometer um crime cibernético.

A situação é a seguinte. A conta do designer gráfico da Doge Coin (@CB_Doge) faz uma postagem na qual conta que havia falado com um amigo pelo WhatsApp pedindo ajuda para conseguir umas malas. Duas horas depois dessa conversa no serviço de mensagens do Meta, ele começa a ver anúncios de malas em sua conta do Instagram, que segundo ele, surgiram do nada.

"No mesmo post, ele se perguntou: 'Se as mensagens do WhatsApp são criptografadas de ponta a ponta, por que estou vendo anúncios de uma mala do nada?'. A que Elon Musk respondeu: 'Porque é spyware'."

O que é spyware?

O comentário de Elon Musk é delicado, uma vez que o spyware é um tipo de software malicioso projetado para se infiltrar em um sistema de computador e coletar informações sem o conhecimento e, principalmente, o consentimento dos usuários.

Os especialistas em cibersegurança indicam que quando o spyware é instalado no dispositivo, pode realizar várias atividades prejudiciais, como rastrear a atividade online, como o exemplo que aparece na postagem de X.

No entanto, o spyware é a porta para crimes cibernéticos mais graves, como roubo de informações pessoais como endereços de e-mail, senhas ou dados bancários por meio de transações feitas através de aplicativos no celular.