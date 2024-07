É verdade que os anéis de Saturno vão desaparecer em 2025? Sim, mas não é tão catastrófico como você pensa

Saturno e seus anéis representam uma das maravilhas mais surpreendentes do nosso Sistema Solar. O gigante gasoso é visível a partir do nosso planeta e em alguns casos até foi captado com a câmera de um celular.

Como bem sabem os entusiastas do espaço, os anéis de Saturno são compostos de material do mesmo sistema solar. Estudos científicos descobriram que são compostos principalmente por rochas e partículas de gelo. Um dia vão desaparecer? Sim.

Esses elementos estão se integrando lentamente à superfície do gigante gasoso, mas para desaparecerem completamente, ainda faltam cerca de 300 milhões de anos.

E então, o que acontecerá no próximo ano com Saturno? Como explicamos no final de 2023, a posição do planeta fará com que seus anéis não sejam visíveis a partir de nossa perspectiva.

Isso significa que as partículas dos anéis serão projetadas em linha reta, fazendo com que pareçam muito mais finas ou até mesmo invisíveis. Os anéis de Saturno voltarão a ser visíveis em 2027, quando sua inclinação mudar novamente.

saturno-em-peixes.jpg Istockphoto

De acordo com o que é relatado por meios especializados no assunto, este é um evento que ocorre periodicamente a cada 13 ou 15 anos. Os anéis desaparecem da nossa vista e dois anos depois retornam para continuarmos estudando-os.

Agora, a partir do Observatório de Astroturismo localizado em Coronel (Região do Bio Bio), eles explicam que o fenômeno está se aproximando e devemos aproveitar ao máximo Saturno, pois não o veremos como de costume, por cerca de dois anos.

“Devido à translação do planeta ao redor do Sol e ao seu grau de inclinação, em 2023 o ângulo de visão de Saturno estava em torno de 9 graus, em 2024 reduziu-se para apenas 3,7 graus. Finalmente, para 2025, o eixo dos anéis se alinhará em 0 graus, de modo que, da nossa perspectiva visual, Saturno estará sem anéis”, disseram do Observatório, conforme relatado pela Bio Bio.