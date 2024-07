A primeira ‘Miss Inteligência Artificial’ é uma ativista marroquina: a jovem se tornou viral por usar hijab

A inteligência artificial irrompeu nos concursos de beleza e Kenza Layli, uma influenciadora virtual do Marrocos, vestida com um hijab e que defende o empoderamento das mulheres na área da tecnologia, foi a vencedora do primeiro concurso a usar esta tecnologia, ‘Miss Inteligência Artificial’ (Miss AI em inglês).

"A IA não é apenas uma ferramenta. É uma força transformadora que pode mudar indústrias, desafiar normas e criar oportunidades que não existiam antes", Layli expressa em um vídeo onde agradece em inglês ao júri por ter concedido o primeiro prêmio.

Embora Layli e suas concorrentes não existam, o prêmio é real: o concurso, organizado pela plataforma ‘World AI Creator Awards’ (WAICA), oferece 5.000 dólares em dinheiro para a Miss IA (cerca de 4.600 euros), além de programas de tutoria em tecnologia e serviços de relações públicas.

Elegante com um vestido e hijab dourados, Layli incentiva o público em seu vídeo a "desafiar o status quo" e aproveitar ao máximo a IA para construir um futuro "mais inclusivo" e capacitar todas as mulheres do mundo na indústria tecnológica.

A marroquina venceu seus rivais não apenas por sua beleza e seu envolvimento em causas sociais, mas também por sua "grande consistência facial" e "alta qualidade de detalhes nas mãos, olhos e roupa", como disse Aitana López ao New York Post, uma influenciadora criada por IA que fazia parte do júri.

Tudo foi feito através das redes sociais

O concurso foi realizado exclusivamente nas redes sociais, onde tanto Layli quanto as finalistas - Lalina (França) e Olivia C (Portugal) - possuem centenas de milhares de seguidores, embora as outras duas tenham cabelos soltos.

No Instagram, as participantes publicam fotos nas quais realizam funções típicas de pessoas reais: observando as estrelas com um telescópio, jantando em um restaurante com seus parceiros (também criados com IA) e até viajando para outras partes do mundo, como a Espanha.

Na verdade, as concorrentes não estão alheias ao seu contexto político e social, e a Miss IA 2024 até expressou condolências ao rei de Marrocos, Mohammed VI, após o falecimento de sua mãe.