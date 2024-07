Investigação jornalística descobre que Airbnb não protege seus hóspedes de câmeras escondidas nas hospedagem

Os locais de hospedagem temporária ou transitória oferecidos pelo Airbnb tornaram-se uma alternativa muito interessante para turistas ao redor do mundo e para proprietários de imóveis nas grandes cidades.

Considera-se como uma situação que ambos ganham, já que os proprietários de imóveis em cidades turísticas ganham mais dinheiro do que com os aluguéis tradicionais. Enquanto os turistas sacrificam o típico serviço de hotelaria por ter um lugar mais barato para ficar nas férias.

No entanto, o preço que os viajantes economizam está tendo algumas consequências. Há anos têm sido relatadas algumas irregularidades com proprietários de casas ou apartamentos que, na tentativa de cuidar do estado da propriedade, instalaram câmeras de segurança para monitorar o que acontece dentro do estabelecimento.

O Airbnb resolveu isso, em primeiro lugar, exigindo que os anfitriões informem em suas publicações que o local possui câmeras de segurança no interior da casa. No entanto, infelizmente, alguns anfitriões instalaram câmeras ocultas e registraram em imagens a intimidade dos hóspedes.

Isso resultou no Airbnb proibindo completamente câmeras de segurança em suas acomodações, conforme indicado em uma publicação do site oficial da franquia de 30 de abril deste ano:

"Não permitimos que os anfitriões tenham câmeras de segurança ou dispositivos de gravação que capturem imagens dos espaços interiores, mesmo que estejam desligados. Câmeras escondidas sempre foram proibidas e isso não vai mudar. Os anfitriões podem ter câmeras de segurança do lado de fora, medidores de decibéis e dispositivos inteligentes, desde que sigam as seguintes diretrizes e leis aplicáveis."

Airbnb sob escrutínio da CNN

Três repórteres da CNN, Isabelle Chapman, Majlie de Puy Kamp e Audrey Ash, realizaram uma investigação em que descobriram que, apesar da norma que rege o site oficial do Airbnb, a empresa “não protege sistematicamente” os hóspedes que alugam por meio desse serviço.

Imagens obtidas pela CNN

A Airbnb recorre a uma estratégia corporativa que visa evitar a regulação do mercado de aluguel de curto prazo, o que permite que a empresa se desvincule completamente da responsabilidade pela segurança e privacidade dos clientes, conforme relatado pela CNN em seu extenso relatório.

As autoridades policiais e judiciais recuperaram milhares de imagens captadas com câmeras escondidas. Há de tudo, até mesmo uma mulher tendo relações sexuais com seu marido.

“Este não é o meu número de Segurança Social nem o meu endereço de e-mail. Este é o meu corpo nu”, disse uma mulher vítima deste crime em um local de hospedagem reservado através da plataforma Airbnb.

O Airbnb se recusou a dar uma entrevista às repórteres da CNN, alegando que os incidentes, que de fato ocorrem, são esporádicos.