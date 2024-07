IPod renasce com o ePiPod: um reprodutor de música genial criado a partir de uma Raspberry Pi

Os entusiastas da eletrônica e de criar seus próprios dispositivos de hardware parecem estar sempre em busca de novos desafios para testar suas habilidades e criar aparelhos únicos. Esse fenômeno sempre existiu, mas por décadas as novidades nesse campo eram mantidas confinadas a uma pequena comunidade ou revistas especializadas impressas. Mas hoje em dia, graças à internet, isso acabou e é possível conhecer brinquedos brilhantes como o ePiPod, um reprodutor de música que tecnicamente é um iPod da Apple, mas com o coração de uma Raspberry Pi.

ANÚNCIO

Temos que admitir, os computadores de placa única Raspberry Pi tornaram-se a ferramenta perfeita para este tipo de projetos, graças à sua versatilidade, baixo custo e ampla comunidade de usuários dispostos a explorar sua criatividade, espremendo cada milímetro desse diamante bruto de hardware. Este reprodutor de música é o exemplo perfeito disso.

Alguém pensaria que em pleno 2024, com serviços de música por streaming como o Spotify e a existência de telas sensíveis ao toque em cada smartphone, não haveria necessidade da existência desse produto. Mas é emocionante revisar o processo de sua concepção.

Raspberry Pi tem potencial infinito: o ePiPod o demonstra

O ePiPod é, estritamente falando, um reprodutor de música portátil que presta homenagem ao icônico iPod da Apple, mas utilizando uma Raspberry Pi Zero 2 W como cérebro. O projeto, originalmente publicado pelos amigos do Hackaday, acabou ganhando popularidade entre os entusiastas de tecnologia que buscam reviver a nostalgia dos reprodutores de música portáteis quando os amigos do Hackster acabaram publicando o projeto, transformando-o em um fenômeno viral relativo.

No final, a documentação sobre a criação do ePiPod é tão detalhada que qualquer pessoa poderia construir sua própria versão deste reprodutor de música. Na verdade, o processo é relativamente simples, graças aos guias detalhados e ao software fornecido por Del Hatch, o criador do projeto.

Basta dar uma olhada nos seus principais componentes para apreciar o que este sujeito conseguiu ao ressuscitar o iPod:

O ePiPod ressuscita ótimas lembranças ao reviver o iPod usando um Raspberry Pi como base para criar este reprodutor de música 100% retrô Imagem: XDA - Developers

Raspberry Pi Zero 2 W: O coração do ePiPod é um Raspberry Pi Zero 2 W, conectado a uma placa personalizada.

O coração do ePiPod é um Raspberry Pi Zero 2 W, conectado a uma placa personalizada. Tela monocromática de tinta eletrônica: Este elemento adiciona um toque retrô e elegante ao dispositivo, proporcionando também baixo consumo de energia.

Este elemento adiciona um toque retrô e elegante ao dispositivo, proporcionando também baixo consumo de energia. Bateria de 1.200 mAh: Com uma autonomia de aproximadamente cinco horas.

Com uma autonomia de aproximadamente cinco horas. ADC de 24 bits e conector de áudio de 3,5 mm: Garantindo uma qualidade de som incrível.

Garantindo uma qualidade de som incrível. Botões de navegação: Para não perder o toque retrô.

Como podemos ver, no coração do dispositivo está uma Raspberry Pi Zero 2 W, conectada a uma placa personalizada projetada especificamente para este projeto e disponível para compra através do PCBWay.

ANÚNCIO

Embora o ePiPod não possa competir com as capacidades de um smartphone ou de um iPod mais moderno, seu charme reside na possibilidade de montar um dispositivo único e funcional.

Tudo graças ao poder de um Raspberry Pi, que tem um potencial que parece cada vez mais infinito a cada dia.