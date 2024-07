A obsolescência da Apple: agora o primeiro HomePod é considerado vintage

Como o tempo voa rápido! Um dia você tem o dispositivo de última geração da Apple e então, de repente, num piscar de olhos, a empresa de Tim Cook oficialmente considera esse produto como parte de sua família vintage, o que não significa que esteja completamente obsoleto, mas definitivamente está no caminho para se tornar. Isso aconteceu com o iPod e agora esse caminho começou para o HomePod, o iPhone X e até os primeiros AirPods.

Trata-se de uma política natural que a empresa dos rapazes de Cupertino vem aplicando há bastante tempo. Mas, por algum motivo, neste último anúncio, isso se sentiu particularmente forte. Talvez devido a esse tipo de parêntese histórico global que todos vivemos durante o confinamento entre 2020 e 2022.

Mas, de qualquer forma, muitos de nós sentimos que tanto o primeiro HomePod quanto o iPhone X foram lançados há apenas alguns anos, mas na realidade já se passou tempo suficiente para que comecem a ser descontinuados e aposentados pela Apple.

Por que a Apple considera o HomePod como vintage?

Segundo os colegas do MacRumors, a Apple classificou oficialmente o iPhone X, os AirPods de primeira geração e o HomePod de primeira geração como produtos vintage. Essa nova designação, rotineira para a empresa com itens que têm pelo menos 6 anos desde o seu lançamento, significa que esses dispositivos não são mais considerados produtos atuais da Apple e, como resultado, o suporte técnico e os reparos serão afetados.

Para ser preciso, a categoria vintage da Apple se aplica a produtos que foram descontinuados há mais de cinco anos, mas menos de sete. Embora isso não signifique que os dispositivos sejam inúteis, indica que a Apple não oferece mais suporte técnico oficial ou reparos para eles.

Por exemplo, no caso do HomePod original, que foi lançado no mercado em 2018 mas foi descontinuado há apenas três anos, ainda é possível encontrá-lo em alguns canais de venda oficiais, essa transição para a categoria vintage parece um pouco prematura. Mas aparentemente é a realidade inevitável e teremos que conviver com ela.

iPhone X

Tecnicamente, a Apple ainda oferecerá reparos para esses produtos vintage através de seus centros de serviço autorizados. No entanto, a disponibilidade de peças e técnicos qualificados para trabalhar com esses dispositivos será obviamente limitada.

Se a isso somarmos o fato de que os custos de reparo serão inevitavelmente maiores, tudo parece uma tentativa de nos fazer comprar um dispositivo mais recente da mesma marca... ou de outra.

O que fazer se você tiver um HomePod, AirPods ou um iPhone X

Se você possui algum desses dispositivos que agora são considerados vintage, é importante ter em mente as limitações de suporte e reparo. Embora possam continuar funcionando perfeitamente por um tempo, é recomendável começar a pensar em um plano de investimento para adquirir um modelo mais novo.

Na época, esses foram dispositivos inovadores que marcaram um marco na história da Apple, mas a realidade é que o passar do tempo já deve estar afetando seu desempenho até agora.

Até certo ponto, não podemos criticar negativamente ou questionar o movimento da Apple. O tempo exato passou para que o HomePod seja considerado vintage. Mas sim, o passar dos anos é perceptível.