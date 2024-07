No espaço não deveria haver cheiro, mas por que os astronautas sentem aroma de metal e carne queimada?

O cheiro no espaço é um tema de debate para a comunidade científica. Em teoria, não existe, pois não há condições para que um astronauta possa percebê-lo, apesar de haver muitos elementos químicos nas bordas da atmosfera de nosso planeta.

No entanto, quando esses elementos se prendem aos trajes dos astronautas e estes entram nos ambientes da Estação Espacial Internacional (ISS), onde há oxigênio e condições em que um astronauta pode acessar todos os seus sentidos.

Então, é aqui onde dizem que o espaço tem um cheiro de carne metálica queimada. De certa forma, dizem que o espaço fede ou tem um mau cheiro. E imediatamente muitos se perguntam por que o espaço sideral tem esse cheiro? Há uma explicação científica para entender esse fenômeno.

A lógica de saber o cheiro do espaço se revela quando os astronautas entram na Estação Espacial Internacional depois de uma caminhada no espaço. Diferentes substâncias grudam em seus trajes e é precisamente isso que seu olfato detecta.

Astronauta francesa Claudie Haigneré | NASA

De acordo com uma resenha feita pela Slash Gear, os astronautas descrevem de forma diferente os odores que conseguem perceber quando entram na nave e tiram seus trajes. “Metal queimado, pastilhas de freio, pólvora, biscoitos de amêndoa queimados, um churrasco e até uma corrida da Nascar”, publica o veículo citado.

"É como algo que nunca cheirei antes, mas nunca esquecerei. Posso comparar com fumos de solda", disse Kevin Ford, astronauta da NASA, numa entrevista de 2009.

No entanto, isso merece um estudo, já que o odor viaja pelo ar e justamente esse elemento não está presente no espaço. Portanto, seria necessário analisar detalhadamente se existe um mecanismo capaz de captar o cheiro do espaço quando o astronauta está do lado de fora.