De acordo com a ciência, se quiser ser feliz, siga estes passos

Arthur Brooks é professor em Harvard, doutor em ciências sociais, autor número um em vendas e colunista da The Atlantic, especializado em usar os mais altos níveis de ciência e filosofia para oferecer às pessoas estratégias viáveis para viverem melhor suas vidas.

Na verdade, Brooks oferece treinamento sobre felicidade e desenvolvimento profissional para empresas, academias, governos e comunidades religiosas, com base em pesquisas de ponta em ciências sociais e neurociência, bem como em filosofia e tradições de sabedoria.

Quais são, na sua opinião, as regras fundamentais que deve seguir para alcançar a felicidade?

Concentre-se no sentido transcendental

Brooks destaca a importância de ter um propósito transcendental na vida. Isso pode ser alcançado através da fé, meditação ou até mesmo caminhando na natureza. Em sua opinião, a chave é sair do próprio ego e reconhecer a grandeza do universo.

Cultive boas relações pessoais

A amizade e os laços familiares são essenciais para a felicidade; no entanto, cada vez mais pessoas têm menos amigos e os laços familiares estão se enfraquecendo. Neste cenário, Brooks diz que reconstruir esses laços é crucial para o bem-estar duradouro.

Equilibre o uso da tecnologia.

O uso excessivo de dispositivos tecnológicos e redes sociais tem tido um impacto negativo nas relações pessoais. Em busca da felicidade, Arthur C. Brooks sugere limitar o tempo em frente às telas e promover interações cara a cara para aumentar os níveis de ocitocina, um hormônio vital para a felicidade.

Evite a polarização ideológica

A polarização política e o aumento do populismo têm contribuído para um clima de infelicidade. Por isso, Brooks adverte sobre a necessidade de evitar tratar as ideologias políticas como se fossem religiões e, em vez disso, manter uma mente aberta e equilibrada.

Reavalie a cultura de autoajuda

A atual cultura de autoajuda e vitimismo, especialmente nas redes sociais, pode ser contraproducente. Por isso, o cientista recomenda buscar soluções mais profundas e significativas em vez de depender de conselhos superficiais.

Concentre-se na vocação profissional

Encontrar um propósito no trabalho é fundamental. Brooks menciona que, durante a pandemia de covid-19, muitos jovens perderam o sentido de vocação, em parte, devido à crescente dependência da tecnologia. Por isso, a partir de sua experiência no assunto, ele afirma que reconectar-se com uma vocação pode proporcionar um grande senso de satisfação.

O seu ambiente social é importante

Brooks argumenta que não se pode comparar a felicidade e, de fato, faz referência às medições de felicidade que geralmente são feitas comparando pessoas de diferentes países. O cientista argumenta que isso não está correto, pois diferentes culturas possuem valores diferentes. Ele acrescenta que o que realmente importa é a mudança na felicidade dentro de um mesmo país ao longo do tempo e como cada sociedade aborda o bem-estar de seus cidadãos.

Entende o verdadeiro papel do dinheiro

O acadêmico da Universidade de Harvard é claro: o dinheiro pode reduzir a infelicidade até certo ponto, mas não é a chave para uma felicidade duradoura. Ele aponta que, além de um certo nível de renda, e por mais que nos tenham feito acreditar que sim, o aumento da riqueza não contribui significativamente para a felicidade.