Como abrir duas contas em um mesmo celular no WhatsApp: é fácil e prático

Se você tem um celular com dois chips, provavelmente já enfrentou o problema de só poder vincular o aplicativo de mensagens instantâneas a um dispositivo de cada vez. Por isso, revelamos a você qual é o truque do WhatsApp para abrir duas contas em um mesmo celular e evitar muitas dores de cabeça.

Inclusive há pessoas que tiveram que recorrer a aplicativos de terceiros para poder fazer o processo, quando de portais especializados como o Xataka afirmam que o mesmo serviço foi renovado para permitir múltiplas contas em dispositivos Android.

É assim que você pode integrar o número comercial com o número pessoal no mesmo dispositivo (Imagen de gpointstudio en Freepik)

Esta ferramenta é ideal para aquelas pessoas que querem tirar o máximo proveito dessa função de seu celular e buscam separar sua vida profissional de sua vida privada, algo muito benéfico a longo prazo.

O truque do WhatsApp para abrir duas contas no mesmo celular

"Os tempos em que era necessário duplicar a aplicação do WhatsApp ou usar o WhatsApp normal e o WhatsApp Business ficaram para trás: uma mudança recente introduzida pela Meta permitiu o registro de duas contas dentro de um mesmo aplicativo", explica a fonte.

Em princípio, você precisará que os dois cartões SIM estejam operacionais, pois receberá um SMS em cada um para iniciar sessão na plataforma. Além disso, você deve ter sua conta principal operacional, que pode ser a pessoal.

Você poderá ver status, conversar com seus contatos e usar o WhatsApp normalmente (Foto: Unsplash)

Mais tarde, abra o aplicativo WhatsApp em seu Android e vá até os três pontos no canto superior do menu. Toque em ‘Configurações’. Uma janela será exibida com todas as opções disponíveis, mas ao lado da sua foto e nome, você verá um pequeno ícone de seta e o código QR.

Pressione a seta e selecione ‘Adicionar Conta’. Escolha ‘Usar’ apenas neste telefone para registrar a conta secundária em seu Android de duplo SIM, ou ‘Registrar uma Conta’.

Siga o processo habitual para fazer login no WhatsApp: insira o seu número de telefone secundário, confirme-o, digite o código SMS (se a aplicação não o copiar automaticamente) e faça o resto das configurações de personalização.