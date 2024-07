Steve Jobs já era um gênio antes da Apple, mas precisava de um banho

Steve Jobs, muitos concordarão, é uma daquelas pessoas insubstituíveis cuja genialidade absoluta acaba marcando várias gerações. Neste momento, em 2024, quase 13 anos após sua morte, é um fato que o visionário co-fundador da Apple, não só mantém viva sua lenda, mas até os dias de hoje é reconhecido pelos produtos tecnológicos revolucionários que ajudou a criar, bem como por seus hábitos excêntricos e estilo de vida que geraram mais de uma anedota.

Há toneladas de histórias em torno das peculiaridades do comportamento do rapaz. Desde aquele bilhete de cinema que ele assinou para alguém quando foi ver Piratas do Caribe até aquela estranha carta autografada que ele deu a alguém em 1983 onde explica por que não dá autógrafos.

Mas há alguns detalhes que permanecem um pouco distantes do conhecimento geral das pessoas, em grande parte devido ao fato de que há aspectos que permaneceram confinados nas páginas de sua biografia oficial, escrita por Walter Isaacson. Graças a isso, ao ler esse enorme compêndio de quase 800 páginas, acabamos descobrindo aspectos encantadores sobre sua dieta, sua higiene pessoal e até suas escolhas de vestuário pouco convencionais que o tornaram uma figura tão fascinante quanto controversa.

Quando Steve Jobs trabalhava na Atari, ele cheirava mal, literalmente

Um dos pontos menos abordados sobre a vida inicial de Steve Jobs como jovem funcionário da Atari é que naquela época o campeão mantinha uma dieta pouco convencional, baseada principalmente no consumo exclusivo de frutas, vegetais de folhas verdes e água, com períodos ocasionais de jejum, o que acabou se tornando motivo de debate constante.

Enquanto alguns viam isso como um sinal de sua abordagem holística da saúde (o que o condenaria na idade adulta ao tentar combater suas doenças com soluções alternativas), outros viam como um sintoma de suas tendências extremas com alguns hábitos comuns para o resto dos mortais que ele levava a extremos inimagináveis.

Steve Jobs Fedendo

Mas o ponto mais delicado e, ironicamente, hilário, como indica sua própria biografia, é que a dieta à base de frutas de Steve Jobs também resultou em uma crença peculiar de sua parte: que os banhos eram desnecessários, pois sua alimentação era completamente orgânica e natural.

Esta convicção, juntamente com sua recusa em usar desodorante, trouxe sérios problemas dentro dos escritórios corporativos da Atari, onde seus colegas reclamavam do seu odor corporal. De fato, a crise causada pela sua falta de higiene pessoal foi tão grave que Jobs foi transferido para o turno da noite.

Steve Jobs acabou não deixando alguns hábitos, mas também inventou seu uniforme

A aversão de Jobs às práticas de higiene convencionais não parou por aí naquele episódio com a Atari. Na verdade, seu biógrafo, Walter Isaacson, relata que o campeão até mesmo em sua vida adulta avançada roía constantemente as unhas, em um hábito que muitos atribuíam à intensa pressão e estresse de sua posição como líder na indústria tecnológica.

Foi durante esse período que Steve adotou o que muitos consideram seu traje mais distintivo: suéter preto de gola alta, jeans azuis e tênis New Balance. Uma escolha que, de acordo com um relatório do Yahoo! News, teria surgido em sua visita ao Japão na década de 1980, onde ficou fascinado por esse conceito de uniforme ao observar os funcionários da Sony.

Steve Jobs Apple

Na verdade, Jobs teria tentado implementar um uniforme na Apple, mas diante da recusa de seus funcionários, decidiu adotar seu próprio uniforme, desenhado por Issey Miyake. Diz-se que ele chegou a ter mais de cem suéteres de gola alta pretos, cada um com um custo de US$175, simplificando assim sua vestimenta diária e criando uma imagem icônica que se tornou sinônimo da própria marca.

Steve Jobs era um indivíduo com idiossincrasias únicas que desafiavam as normas sociais, mas que felizmente, ao que parece, com o passar do tempo, aprendeu a se reconciliar com o chuveiro.