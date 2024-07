Como se cultiva um cérebro real? Uma equipe de pesquisa chinesa conseguiu e explica como o fez

Num avanço que parece saído de um filme de ficção científica, pesquisadores chineses desenvolveram um sistema de interface “cérebro-em-chip”, capaz de controlar robôs através do poder da mente. Sim, você leu corretamente: robôs controlados pelo pensamento humano.

A equipe de pesquisa recentemente publicou um estudo na revista internacional Brain, no campo da neurociência, que fornece uma base mais inteligente para o cultivo do cérebro.

Este sistema revolucionário, co-desenvolvido por equipes de pesquisa da Universidade de Tianjin e da Universidade de Ciência e Tecnologia do Sul, ambas na China, utiliza um cérebro artificial cultivado in vitro: um órgão semelhante a um cérebro humano que pode interagir com informações externas através da codificação, decodificação e feedback de estímulos quando acoplado com chips de eletrodos.

Estamos a um passo a mais da inteligência híbrida?

O "cérebro-em-chip" é um dos ramos emergentes mais importantes das interfaces cérebro-máquina e espera-se que impulsione o desenvolvimento de tecnologias de ponta, como a inteligência híbrida.

Os pesquisadores declararam que a base inteligente, que atua como a unidade central de processamento (CPU) do ente inteligente, é crucial para simular e analisar eficientemente o cérebro.

Quais são os desafios dos cérebros em chip?

Este órgão semelhante ao cérebro, que, apesar de ter uma estrutura e função semelhantes ao cérebro humano, ainda enfrenta desafios. Lembremos que o cérebro humano pesa apenas entre 1,3kg e 1,5kg, mas é um dos órgãos mais complexos do mundo e, embora esse avanço reflita entusiasmo e potencial, essa tecnologia requer melhorias antes de sua aplicação prática.

Como cultivar um cérebro real? Cérebro-em-chip

Apesar da sua incrível semelhança com o cérebro humano, os órgãos cerebrais artificiais enfrentam desafios significativos, como baixa maturidade e fornecimento inadequado de nutrientes. No entanto, os cientistas estão determinados a superar esses obstáculos para tornar realidade um futuro onde os robôs sejam controlados apenas com o pensamento.

A ficção científica se torna realidade!

Este avanço inovador marca um antes e um depois na tecnologia moderna. Estamos à beira de um mundo onde a mente humana pode controlar a tecnologia diretamente? Tudo indica que sim.

Robô Cérebro-em-chip

Porta-vozes da equipe de pesquisa declararam que planejam explorar mais a fundo a comunicação inteligente, a migração e a integração neste setor, a fim de promover a rápida implementação dessa tecnologia que promete mudar o mundo como o conhecemos.

De fato, os pesquisadores da Universidade de Tianjin já solicitaram 15 patentes nacionais de invenção na China no campo das interfaces “cérebro-em-chip”, com duas patentes em revisão nos Estados Unidos e no Reino Unido.