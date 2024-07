A entrada era um duto de ventilação: o esconderijo secreto de Steve Jobs na Pixar

Mundialmente conhecido por revolucionar a tecnologia, Steve Jobs também era famoso por sua vida misteriosa que, entre outras coisas, o levou a adquirir a famosa empresa de animação Pixar.

Nas instalações do estúdio de animação, Jobs tinha um quarto secreto ao qual só se podia aceder através de um duto de ventilação.

O refúgio oculto de Jobs

Tudo começou em 2000, depois que a Pixar se mudou para seus novos escritórios. Foi lá que Jobs se encarregou de reformar praticamente tudo, exceto um quarto.

Originalmente destinado à manutenção da ventilação do prédio, houve um espaço que Jobs acabou transformando em seu próprio santuário privado. Neste "refúgio", Steve Jobs entrava ocasionalmente para liberar sua criatividade sem interrupções e se isolar do mundo exterior.

Acesso digno de filme

Sem uma porta convencional, entrar no quarto significava ter que rastejar pelo chão. Diz-se que a ideia original veio do animador Andrew Gordon, que, ao chegar ao seu novo escritório, descobriu uma pequena porta que o conectava a essa sala através de um duto de ventilação.

Gordon ficou encarregado de instalar uma porta, bem como decorações: luzes de Natal, tapetes, lâmpadas de lava, prateleiras e até um bar, dando um toque mágico e único. Um dia, o diretor Andrew Stanton foi ao escritório de Gordon para discutir detalhes sobre o filme Procurando Nemo e o descobriu nesta sala clandestina.

Steve Jobs na Pixar Escritório secreto

Com o passar do tempo, este refúgio tornou-se tão famoso que, mesmo na época em que se acessava através do mesmo conduto, possuía uma lareira e uma estátua com uma chave na frente, como se fosse a entrada secreta de um filme ou de um videogame.

Até o momento, este é um local emblemático dentro da Pixar e, de fato, muitas celebridades já passaram por essa sala.

O que está por trás do isolamento de Steve Jobs?

Alguns comparam o comportamento de Steve Jobs com o hikikomori, termo japonês que se refere a um fenômeno sociocultural no qual as pessoas, geralmente os jovens, se retiram completamente da vida social e se isolam por períodos prolongados.

Em países como a Coreia do Sul e o Japão, o hikikomori ocorre em períodos de intensa pressão social relacionados ao sucesso acadêmico e profissional.

Inspiração em meio ao isolamento

No caso de Steve Jobs, acredita-se que seu isolamento não era devido à pressão social, mas sim à necessidade de concentração e paz mental para pensar.

Este quarto secreto na Pixar provavelmente não só impulsionava seu gênio criativo, mas também sua capacidade de encontrar ideias mais brilhantes na solidão antes que pudessem tomar forma.

Neste lugar isolado, surgiram verdadeiras inovações tecnológicas e cinematográficas. Acredite ou não, filmes como “Procurando Nemo” foram criados nesse quarto.