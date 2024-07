Estes são os 12 únicos grandes sucessos da história da Nintendo

Todas os consoles têm características especiais que as tornam únicas em seu estilo. No entanto, quem já viveu a experiência da Nintendo, em qualquer um de seus dispositivos ou plataformas históricas, sabe que a grande empresa japonesa é incomparável.

Muitos dos consoles, incluindo os atuais desenvolvimentos para PC, têm semelhanças. Mas quando falamos da Nintendo, sabemos que estamos diante de um produto verdadeiramente original. É como o iPhone dos videogames.

A Nintendo é diferente até nos padrões de jogos de vídeo que entram na categoria de "grandes sucessos".

Uma recente entrevista concedida por Shigeru Miyamoto, consultor criativo da empresa e criador de franquias como Super Mario ou Donkey Kong, e Shigesato Ito, conhecido por ser o pai de Earthbound, falam sobre os números com os quais a empresa qualifica um título como bem-sucedido.

De acordo com o que é mencionado pelo 3D Juegos, um jogo que venda um milhão de cópias é considerado um "best seller". No entanto, no caso da Nintendo, para que um título alcance esse feito, ele deveria vender pelo menos 30 milhões de exemplares.

"1 milhão de unidades não é considerado um grande sucesso para a Nintendo", disse Ito. Ao que Miyamoto respondeu: "estou de acordo".

"Se conseguirmos ter um grande sucesso a cada três ou cinco anos, estaremos bem. Nesse sentido, se todos os nossos funcionários pensarem em 'criar um grande sucesso' todos os dias, estaremos bem", acrescentou Miyamoto.

Com base nessas declarações, o site mencionado anteriormente lista os únicos 12 "grandes sucessos" na história da Nintendo.

