O WhatsApp pode revelar a sua localização através das fotos que você tira, mas você pode prevenir isso

Aqui, já dissemos isso em mais de uma ocasião, mas nunca é tarde demais para repetir: WhatsApp é uma plataforma de mensagens instantâneas com amplas oportunidades de melhoria na gestão de sua privacidade. Um exemplo perfeito disso é o fato de que as fotos que você tira e compartilha na plataforma podem revelar a localização de onde cada imagem foi capturada.

O primeiro que você deve saber é que essa "falha" na discrição na verdade não é culpa absoluta do aplicativo de mensagens, mas na verdade é a "culpa" do próprio usuário, durante o processo de configuração de privacidade tanto do iOS quanto do Android, onde em algum ponto, talvez sem ler com atenção suficiente, acabaram autorizando a geolocalização de cada foto tirada.

No guia de hoje, vamos explicar um pouco sobre o que são metadados, por que os dados que revelam nossa localização estão incorporados em cada foto e como desativá-los para poder enviar imagens sem complicações ou riscos através do WhatsApp.

Por que o WhatsApp compartilha dados de sua localização com cada foto tirada

Nesta era digital moderna, nossas fotos são mais do que simples lembranças. Elas representam verdadeiras janelas para nossas vidas completas, onde às vezes compartilhamos mais informações do que desejamos sem perceber. Sim, em cada foto capturada pela câmera do nosso smartphone, seja Android ou iPhone, há momentos felizes, viagens e experiências, mas algo mais está escondido que poucos levam em consideração.

Todas e cada uma destas imagens costumamos compartilhá-las com amigos e familiares através de redes sociais como WhatsApp, Instagram e Facebook. No entanto, poucos sabem que essas fotos podem revelar, sem percebermos, nossa localização exata, mesmo que sejam enviadas por plataformas supostamente seguras e 100% criptografadas.

Tudo isso porque as câmeras dos smartphones modernos não apenas capturam imagens, mas também armazenam informações adicionais, como a hora e o local preciso em que foram tiradas. Essas informações, conhecidas como dados EXIF, ficam embutidas na foto e podem ser facilmente acessadas por qualquer pessoa que a baixe.

Compartilhar uma foto com sua localização exposta pode representar um risco para sua privacidade e segurança. Se a imagem foi tirada em sua casa, ou em um local onde não deveríamos estar, por exemplo, isso poderia revelar nossa localização a pessoas com intenções diferentes das desejadas.

Felizmente, você pode proteger sua privacidade desativando a função de geolocalização na câmera do seu telefone. É um processo simples que leva apenas alguns minutos e lhe dará mais tranquilidade ao compartilhar suas fotos.

Como saber se minhas fotos estão compartilhando sua localização e como desativar

A forma de acessar os dados EXIF varia de acordo com o sistema operacional do seu telefone. No caso do Android, é necessário abrir o aplicativo Google Fotos e selecionar qualquer imagem. Em seguida, deslizamos o dedo para cima para exibir as informações EXIF, incluindo a localização, que você pode abrir no Google Maps.

No caso do iOS com o iPhone, temos que abrir o aplicativo Fotos e selecionar qualquer imagem. Em seguida, tocamos no ícone de informações, simbolizado por um "i". Lá, toda a informação será exibida, incluindo a seção de localização, permitindo até mesmo abrir o pino GPS no Apple Maps.

A forma de acessar os dados EXIF varia de acordo com o sistema operacional Pexels

Para evitar que as tuas fotos incluam a tua localização, podes desativar a função de geolocalização na câmara do teu telemóvel, apenas precisas de seguir estes passos simples:

Abra o aplicativo da Câmera

Aceda às configurações. Este passo pode variar dependendo da camada do Android ou da versão do iOS

Busque a opção Etiquetas de localização, Geolocalização ou algo semelhante em seu nome

Desative a opção

Da mesma forma, você pode ir para as configurações de privacidade do seu smartphone e desativar a opção de registrar a localização em cada foto. Não se esqueça de remover as permissões de localização no aplicativo da câmera!

Que informação é armazenada nas fotos digitais

As fotos digitais, além da imagem em si, armazenam informações adicionais em um formato conhecido como EXIF. Coletando dados que para muitos seriam motivo de preocupação:

Data e hora: O momento exato em que a foto foi tirada

Configurações da câmera: Parâmetros como abertura, velocidade do obturador e ISO

Localização GPS: As coordenadas exatas do local onde a imagem foi capturada. Portanto, isso revela a localização, mesmo quando são enviadas pelo WhatsApp

Embora esses dados possam ser úteis em alguns casos, como lembrar onde uma foto foi tirada ou ajustar as configurações da câmera, também podem representar um risco para a privacidade se forem compartilhados descuidadamente em plataformas como o WhatsApp.

É melhor prevenir se a discrição é uma de nossas prioridades mais importantes.