Com lançamentos e novidades para o Brasil, Nintendo marca presença na gamescom latam

A gamescom latam movimentou os pavilhões do São Paulo Expo entre os dias 26 e 30 de junho. Trazendo novidades e gigantes dos games para a cidade de São Paulo, os visitantes tiveram a oportunidade de conhecer os próximos lançamentos e acompanhar de perto os próximos passos de suas desenvolvedoras e publicadoras preferidas.

Um dos espaços mais concorridos do evento foi certamente o estande da Nintendo, uma das marcas mais conhecidas do público brasileiro. Permitindo ao público testar as novidades e conhecer um pouco mais de perto os próximos lançamentos da marca.

Nos últimos dias, o Metro teve a oportunidade de conversar com Bill van Zyll, diretor sênior e gerente geral para a América Latina da Nintendo of America, e falar um pouco sobre o mercado de fames no Brasil e as próximas novidades que a marca vem preparando para o público brasileiro.

“Acreditamos no mercado brasileiro”

A presença da Nintendo no Brasil marcou gerações com grandes consoles e jogos que se tornaram favoritos de diversos jogadores brasileiros. No entanto, a relação da marca com o país vai além do carinho com os “Nintendistas”, ela também envolve estratégia de mercado.

Em entrevista exclusiva ao Metro, Bill comentou que a história da Nintendo com os gamers brasileiros vem de tempos, criando uma base de jogadores que possui um contato próximo com a marca. No entanto, a comunidade de brasileiros fãs das franquias da marca tem suas peculiaridades e necessidades, algo que chama a atenção da marca e promove uma série de ações direcionadas ao Brasil.

“Continuamos a concentrar nossos esforços no Brasil, investindo mais recursos e incluindo a localização de jogos em português do Brasil, algo que deve aparecer cada vez mais em nossos planos futuros”.

Parte disso pode ser visto na presença constante da marca em grandes eventos de jogos, algo que, para Bill, também tem funções que vão além de divulgar a presença da Nintendo no mercado: “A nossa missão é colocar sorrisos nos rostos das pessoas, e o Brasil tem muitas pessoas e muitos rostos, por isso nossa presença em eventos traz essa missão de levar o nosso produto para a mão dos jogadores e colocar um sorriso no rosto deles ao vivenciar essa experiência”.

Indo além da presença em eventos e do entendimento das possibilidades do mercado brasileiro, Bill reforça que outra forma de valorizar a comunidade local é incentivar a produção de jogos independentes, que compõe uma importante parte da base de jogos dos consoles Nintendo, em específico do Nintendo Switch.

“Temos uma longa lista de desenvolvedores em toda a América Latina, mas principalmente no Brasil. Aqui está a nossa maior concentração de desenvolvedores que têm jogos produzidos para o Nintendo Switch. A Nintendo cria diversos jogos, mas quando juntamos os desenvolvedores independentes temos milhares e milhares de jogos proporcionando uma seleção de títulos fantástica para os jogadores”, finaliza.