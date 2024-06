Elefantes são capazes de se chamar pelo nome, assim como os humanos

Durante muito tempo, os elefantes têm sido considerados alguns dos animais mais inteligentes do mundo, e uma pesquisa recente revela que essa capacidade mental lhes permite chamar uns aos outros por nomes

De acordo com um novo estudo publicado na revista Nature Ecology and Evolution, os elefantes selvagens africanos se chamam uns aos outros com chamadas semelhantes aos seus nomes, uma habilidade rara entre os animais não humanos.

Conforme explicado na pesquisa, cientistas da Universidade Estadual do Colorado (CSU), Save the Elephants e ElephantVoices utilizaram aprendizado de máquina para confirmar que as chamadas dos elefantes continham um componente semelhante ao nome que identificava o destinatário, um comportamento que eles suspeitavam com base em observações.

"A capacidade de usar etiquetas sonoras arbitrárias para outros indivíduos sugere que podem existir outros tipos de etiquetas ou descritores nas chamadas dos elefantes" — Kurt Fristrup, pesquisador da Faculdade de Engenharia Walter Scott Jr. da CSU

Quando os pesquisadores reproduziram as chamadas gravadas, os elefantes responderam positivamente às chamadas dirigidas a eles, devolvendo a chamada ou se aproximando do interlocutor. As chamadas dirigidas a outros elefantes receberam menos reações.

"Reproduzimos as chamadas gravadas para os elefantes e eles reagiram melhor a uma chamada direcionada a eles do que a uma chamada do mesmo interlocutor direcionada a outra pessoa", explicou ao Metro Michael Pardo, autor principal do estudo, realizado como pesquisador pós-doutoral na CSU e Save the Elephants, uma organização de pesquisa e conservação sediada no Quênia.

Kurt Fristrup, pesquisador da Faculdade de Engenharia Walter Scott Jr. da CSU, desenvolveu uma técnica inovadora de processamento de sinais para detectar sutis diferenças na estrutura das chamadas.

Fristrup e Pardo treinaram um modelo de aprendizado de máquina para identificar corretamente a qual elefante uma chamada estava sendo direcionada com base apenas em suas características acústicas.

O estudo também descobriu que os elefantes, assim como as pessoas, nem sempre são chamados pelo nome em conversas. Chamar um indivíduo pelo nome era mais comum em distâncias maiores ou quando os adultos falavam com os filhotes.

O estudo durou anos e incluiu 14 meses de intenso trabalho de campo no Quênia, seguindo os elefantes em um veículo e gravando suas vocalizações.

Será que um dia poderemos falar com os elefantes?

Os cientistas afirmam que são necessários muitos mais dados para isolar os nomes das chamadas e determinar se os elefantes nomeiam outras coisas com as quais interagem, como comida, água e locais.

Embora conversar com os paquidermes ainda seja um sonho distante, Wittemyer afirma que poder se comunicar com eles poderia mudar as regras do jogo para sua proteção.

- “É difícil conviver com os elefantes, quando tenta partilhar uma paisagem e eles comem as colheitas”, afirma George Wittemyer, coautor do estudo, professor da Faculdade de Recursos Naturais Warner da CSU e presidente do conselho científico da Save the Elephants. “Gostaria de poder avisá-los: ‘Não venham aqui. Vão ser mortos se vierem aqui’”, acrescenta.

Michael Pardo, autor principal do estudo

P: Por que se interessou em investigar como os elefantes se chamam uns aos outros?

Em 2012, quando estava no primeiro semestre da licenciatura, li um artigo que demonstrava que os golfinhos podiam ser chamados pelo nome. Eu sabia que tanto os golfinhos quanto os elefantes são alguns dos poucos mamíferos capazes de aprender a produzir novos sons, e o fato de os golfinhos usarem essa capacidade para se chamarem pelo nome me fez questionar se os elefantes fazem algo semelhante. Na época, não pude continuar o estudo, mas fiquei com a ideia e a propus como projeto pós-doutoral vários anos depois.

P: Como é que descobriu que os elefantes africanos selvagens se chamam uns aos outros pelos seus nomes?

- Em primeiro lugar, descobrimos que podíamos prever para quem uma chamada estava direcionada usando um modelo de aprendizado de máquina baseado apenas nas propriedades sonoras da chamada. Isso sugeria que as chamadas continham informações que identificavam o destinatário, ou seja, algo semelhante a um nome. Em seguida, reproduzimos as chamadas gravadas para os elefantes e eles reagiram melhor a uma chamada direcionada a eles do que a uma chamada do mesmo interlocutor direcionada a outra pessoa. Isso indicava que os elefantes podiam saber se uma chamada estava direcionada a eles apenas ouvindo-a, o que corrobora a conclusão de que os elefantes são chamados por seus nomes.

P: Como é ou como soa a chamada dos elefantes?

-Acreditamos que os nomes são apenas uma peça de informação entre muitas incluídas na mesma chamada. Infelizmente, ainda não somos capazes de isolar qual parte da chamada contém o nome. As chamadas das quais falamos são murmúrios, que são chamadas de baixa frequência que estão parcialmente abaixo do alcance da audição humana. A maioria das pessoas pensa em trombetas quando pensa nos sons que os elefantes fazem, mas na realidade, os murmúrios são muito mais comuns e, na minha opinião, é aí que ocorre a maior parte do interessante na comunicação dos elefantes.

P: Por que esta chamada é semelhante à forma como os nomes humanos funcionam?

Um dos aspectos em que os nomes dos elefantes parecem ser semelhantes aos nomes humanos, mas diferentes dos nomes utilizados por outros animais como golfinhos e papagaios, é que, pelo que sabemos, os nomes dos elefantes são arbitrários. Os golfinhos são chamados pelo seu nome imitando o assobio característico do indivíduo ao qual estão tentando se dirigir, que é um chamado que geralmente é produzido pelo dono do assobio para anunciar sua própria identidade. O sistema dos golfinhos, em termos humanos, seria como se cada pessoa estivesse por aí dizendo muito o seu próprio nome para que os outros saibam quem é, e então, de vez em quando, chamássemos outra pessoa pelo nome. Por outro lado, nos elefantes não há evidências de que tenham um chamado característico que o dono do chamado costuma produzir. Em vez disso, os nomes parecem ser sons arbitrários que não têm nada a ver com os sons tipicamente produzidos pelo destinatário. Neste aspecto, são semelhantes aos nomes humanos, que também não são imitações das expressões “típicas” do destinatário. A arbitrariedade é importante na linguagem humana porque nos permite falar sobre uma ampla gama de coisas, incluindo objetos que não emitem nenhum som que possa ser imitado. Portanto, a possibilidade de os elefantes usarem nomes arbitrários é emocionante, porque poderia abrir novos caminhos para explorar como esse importante aspecto da linguagem humana pode ter evoluído. Quero ressaltar que o fato dos nomes dos elefantes possivelmente serem mais semelhantes aos nomes humanos nesse aspecto do que os nomes dos golfinhos NÃO significa que os nomes dos elefantes sejam “reais” e os nomes dos golfinhos não, nem significa necessariamente que os nomes dos elefantes sejam mais semelhantes aos nomes humanos em geral e os nomes dos golfinhos não. Seres humanos, golfinhos e elefantes simplesmente têm sistemas ligeiramente diferentes para alcançar um objetivo semelhante, que é se dirigir a outros indivíduos com etiquetas específicas.

P: Você poderia nos contar mais sobre o uso de etiquetas vocálicas arbitrárias em elefantes e o que isso implica sobre a capacidade de pensamento abstrato?

Utilizar qualquer tipo de nome para outros indivíduos, e especialmente nomes arbitrários, implica a capacidade de compreender a conexão abstrata entre o som e o indivíduo ao qual esse som é usado para rotular.