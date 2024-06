A vez em que Neil Armstrong partiu o coração de Elon Musk com suas críticas contra a SpaceX

Neil Armstrong e Elon Musk estão separados por algumas gerações e também por contextos diferentes. Algo em comum? Sem dúvida, sua fascinação pelo espaço. Armstrong é e sempre será o primeiro homem a pisar na Lua, marco alcançado em 1969, enquanto Musk trabalha do outro lado; com a SpaceX como um de seus maiores sucessos ao transformar a indústria aeroespacial com o desenvolvimento de foguetes reutilizáveis e o objetivo de levar a humanidade de volta à Lua (e, por que não, também a Marte).

E como não, entre as curiosidades que escondem ambas figuras, há uma que se destaca pela dor que causou. Aconteceu há pouco mais de uma década, quando o primeiro homem a pisar na Lua se referiu publicamente ao CEO da SpaceX. Claro que não o fez nos termos que muitos esperariam...

Buzz Aldrin saudando a bandeira NASA

Quando Neil Armstrong fez Elon Musk chorar

Estávamos em 2010 quando a SpaceX começava a se destacar na corrida espacial privada. Naquela época, Neil Armstrong expressou seu ceticismo sobre a participação privada na exploração espacial, durante uma audiência no Congresso dos Estados Unidos.

Especificamente, o debate surgiu após o encerramento do programa do ônibus espacial Challenger pela NASA, um evento que marcou o fim de uma era e também o início de um novo capítulo para a exploração espacial. Por isso, essa mudança impulsionou a administração de Obama, sob a liderança de Lori Garver na NASA, a buscar uma alternativa no setor privado para continuar com as missões tripuladas e expandir seus planos de exploração para além do imaginável.

Nesse contexto e apesar do apoio presidencial, figuras proeminentes da NASA e políticos expressaram preocupações sobre a segurança e soberania no espaço, temendo que a entrada de atores privados como a SpaceX pudesse comprometer a liderança dos Estados Unidos.

Armstrong e outros astronautas veteranos foram críticos, sugerindo que as empresas privadas poderiam comprometer as missões espaciais por falta de rigor: “Haverá requisitos que serão ignorados e consequências indesejadas. Esta proposta não tem foco e, na verdade, é um plano para uma missão sem rumo”, expressaram na ocasião.

Decolagem do quarto voo de teste da Starship SpaceX

A reação de Elon Musk

Esta história foi contada mais tarde, durante o programa “60 Minutes Overtime” da CBS em 2012. No vídeo, pode-se ver um Musk emocionado com as palavras de Armstrong. Segundo ele, aquelas palavras o entristeceram profundamente, pois sempre havia visto os astronautas da Apollo como inspiração para suas ambições espaciais.

"Fiquei muito triste ao ver isso porque esses caras são meus heróis, foi muito forte. (...) foi difícil", disse ao programa, em uma gravação que pode ser encontrada no Youtube e onde ele aparece visivelmente afetado, acrescentando que "espero que venham nos visitar para ver o que fazemos aqui. Acredito que isso faria eles mudarem de opinião".

Desde então, a SpaceX continuou em sua busca por liderar a indústria. O desenvolvimento de sua nave Starship é o maior exemplo, demonstrando um avanço contínuo no desenvolvimento de foguetes reutilizáveis e na redução de custos de missões espaciais. Claro, a colaboração entre a NASA e a SpaceX foi fundamental nesse processo, desmitificando a opinião de Armstrong e sua equipe.

Até agora, a SpaceX tem demonstrado ser um valioso parceiro na exploração espacial, e possivelmente sua contribuição para a área não se limitará apenas a isso. Atualmente, é um grande aliado da Estação Espacial Internacional e em 2026 está previsto realizar o programa Artemis, que levará a humanidade de volta à Lua.