Após 60 horas ao vivo: Streamer desesperado contrata psicóloga para vencer chefe em Elden Ring

Desenvolvido pela FromSoftware e publicado pela Bandai Namco Entertainment, Elden Ring rapidamente se consolidou como uma obra-prima no mundo dos videogames de ação e fantasia. Seu lançamento ocorreu em fevereiro de 2022 e surpreendeu os fãs com um vasto mundo aberto, conhecido como as Terras Intermediárias, criado em colaboração com o escritor George R. R. Martin. A jogabilidade desafiadora e a atmosfera envolvente tornaram Elden Ring um título essencial para os fãs do gênero, e o recente lançamento de sua nova expansão, ‘Shadow of the Erdtree’, está na boca de todos hoje.

A presente expansão foi lançada em 21 de junho de 2024. Estamos falando de um conteúdo adicional que leva os jogadores para a Terra das Sombras, uma região escondida atrás da Árvore da Terra, com novas áreas para explorar, inimigos formidáveis e uma narrativa que aprofunda os temas mitológicos do jogo original.

Nesse contexto, era de se esperar que muitos streamers compartilhassem suas primeiras impressões jogando Elden Ring “Shadow of the Erdtree”. Mas houve um que levou essa tarefa quase ao limite e acabou ligando para uma psicóloga porque um chefe do DLC estava se tornando impossível de vencer.

Elden Ring Shadow of the Erdtree

A transmissão ao vivo mais longa de Kai Cenat

Esta história pode ser engraçada para todos, exceto para o protagonista. E é que, em uma tentativa incomum de superar um chefe desafiador do recente DLC ‘Shadow of the Erdtree’ de Elden Ring, o famoso streamer Kai Cenat acabou contratando uma psicóloga para ajudá-lo a lidar com a frustração e avançar no jogo.

Este conteúdo adicional, que acabou de ser lançado, aumentou significativamente a dificuldade do jogo, levando muitos jogadores a expressarem seu descontentamento em plataformas como o Steam, apesar da sua aguardada estreia. Assim, entre os comentários, destacam-se as críticas à complexidade dos novos inimigos e chefes, o que está levando muitos jogadores e streamers a ficarem presos em vários pontos da história. Entre eles, destacam-se figuras como Rubius, que iniciou um desafio econômico que aumenta a pressão ao jogar.

Por sua vez, Kai Cenat, famoso por suas transmissões de videogames cheias de energia e humor, teve que tomar medidas extremas depois de acumular 991 mortes em mais de 90 horas de jogo ao vivo. Sua solução? Literalmente, foi buscar assistência profissional em sua estratégia de jogo, contratando uma psicóloga que o visitou em casa para fornecer suporte emocional em tempo real.

Dessa forma, Cenat e suas contínuas tentativas de superar o jogo, juntamente com a intervenção de sua psicóloga, conseguiram manter seus seguidores extremamente entretidos por quase 100 horas. Tudo isso aconteceu ao vivo, e os espectadores puderam testemunhar a terapia durante o complicado jogo.

Na ocasião, a profissional aconselhou Kai a moderar sua frustração e, em vez disso, canalizar sua energia para antecipar a vitória. Além disso, suas recomendações incluíram desdramatizar a situação ao lembrar que Elden Ring é apenas mais um em uma longa lista de jogos, e focar em melhorar seu estado mental e confiança em si mesmo.

Graças a isso, Kai conseguiu superar o chefe que tanto o desafiou e também completou o DLC em menos de 100 horas, cumprindo assim o desafio que tinha se proposto. Curioso, não é?