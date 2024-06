‘Superinteligência Artificial’ nasceria em 2027 de acordo com a Softbank

Estamos diante de um presente turbulento e incerto para a raça humana devido ao crescimento dos sistemas de Inteligência Artificial, popularizados graças aos chatbots como ChatGPT, Microsoft Copilot, Gemini, Claude, Midjourney e muitos outros. Uma vez que essas plataformas têm se mostrado tremendamente eficazes, ao mesmo tempo nos levantam sérias dúvidas sobre o que está por vir para a nossa sociedade. O CEO da SoftBank tem uma ideia clara, mas nada encorajadora: o surgimento da Superinteligência Artificial.

ANÚNCIO

Quando se trata deste tipo de tecnologia em geral, o ocidente acaba predominando nas notícias sobre os potenciais alcances da IA, mas na Ásia também ocorre mais ou menos o mesmo fenômeno de dúvidas, debates e perspectivas radicais sobre o futuro da raça humana e este ramo da indústria que aparentemente poderia facilmente sair do controle.

O ponto de maior medo para muitos é quando se conseguir criar uma Inteligência Artificial que seja superior à de qualquer ser humano. Esses sistemas ainda estão limitados em muitos aspectos, mas há áreas onde há muito tempo são percebidos como muito superiores a qualquer indivíduo. No entanto, existe uma ameaça potencial muito maior no horizonte.

SoftBank prevê o nascimento da “Superinteligência Artificial” até 2027

Um artigo de The Register revela como o mundo da tecnologia testemunhou uma previsão tão perturbadora quanto relevante na última semana. Em primeiro lugar, o CEO da SoftBank, Masayoshi Son, fez uma previsão ousada: com suas projeções sobre a chegada de uma "Superinteligência Artificial", uma IA com uma capacidade intelectual 10.000 vezes superior à humana que poderia ocorrer em apenas três anos.

Logo de SoftBank Group IA (SOFTBANK GROUP/Europa Press)

Numa reunião com investidores, o executivo afirmou que a chamada Superinteligência Artificial poderia chegar em um prazo de três a cinco anos, transformando profundamente a sociedade na próxima década devido ao seu potencial e capacidade de processamento. Assim, a humanidade veria o seu nascimento em algum momento entre 2027 e 2029.

Masayoshi Son em suas declarações considerou a possibilidade de um futuro onde a robótica potencializada por essa nova evolução da IA automatizaria completamente a logística e outros setores, mudando radicalmente a forma como vivemos e trabalhamos de maneira permanente e irreversível.

SoftBank diz que está pronto para a Superinteligência Artificial

Apesar das potenciais repercussões, Son assegurou aos investidores que o SoftBank não apenas se adaptaria a essa nova era, mas também a impulsionaria através do desenvolvimento de tecnologias de ponta.

ANÚNCIO

O CEO destacou até o papel fundamental que a Arm, uma empresa de design de chips controlada pela SoftBank, desempenhará no avanço da Inteligência Artificial e da computação em nuvem neste período crucial de anos.

O exterminador do futuro Arnold Schwarzenegger

A previsão do executivo sobre a Superinteligência Artificial pode perturbar mais de um, mas no final se junta à incerteza coletiva que vivemos hoje sobre o futuro da tecnologia.

Fica por ver como essas duas notícias se desenvolverão e qual impacto terão em nossas vidas nos próximos anos.