Louco transfere todo o Google Maps para o Minecraft com IA e abre uma nova era para os mods

Para ser sinceros, neste ponto os entusiastas do Minecraft não são alheios a essa estranha paixão de recriar lugares reais que existem em nosso mundo em escala real dentro do jogo. No entanto, um graduado da Cornell Tech levou essa ideia a um novo nível completamente absurdo e quase inimaginável, ao desenvolver um método brilhante para gerar automaticamente uma representação fiel de todo o Google Maps no Minecraft. Este projeto inovador será apresentado na SIGGRAPH 2024 no final de julho deste ano.

Os visitantes da SIGGRAPH 2024, que é uma Conferência e exposição sobre gráficos por computador e técnicas interativas com os mesmos, terão a oportunidade de experimentar com esta réplica da Terra em escala real executada dentro do Minecraft.

Tudo graças a um estudante maluco de Cornell que articulou uma maneira de converter automaticamente todos os dados da plataforma de mapas do Google em ambientes do Minecraft.

Como conseguiram migrar todo o Google Maps para o Minecraft

De acordo com um artigo dos colegas do Tech Spot, Ryan Lewis, um graduado da Cornell Tech com muito amor pelo jogo de blocos e (aparentemente) bastante tempo livre, criou um programa que converte a fotogrametria e os modelos de alta resolução do Google Earth em grades de voxels. Tudo através de um algoritmo de aprendizado de máquina baseado em IA que transforma cada voxel em um bloco de Minecraft, determinando automaticamente sua cor e material.

A combinação desses fatores resulta em uma recriação quase automática, porém muito precisa, das características de edifícios, cidades, florestas, montanhas, corpos d'água e outros detalhes geográficos em mapas totalmente funcionais do Minecraft que os usuários podem visualizar e modificar em tempo real, uma vez que tecnicamente estão dentro do jogo.

Os resultados do projeto, que podem ser apreciados e até parcialmente baixados no site oficial de todo este mundo replicado, chamado Voxel Earth, nos mostram o alcance de técnicas de otimização como o processamento paralelo e a compressão combinados com esses modelos básicos de IA podem alcançar construções impressionantes em termos de dimensão e volume.

Este mod apenas voxeliza novos mosaicos 3D ao carregá-los. Para melhorar os detalhes ou o desempenho, os usuários que baixarem todo o projeto também podem controlar a escala de resolução, aumentando ou diminuindo o número de blocos que representam as estruturas.

Melhores técnicas de renderização e compressão poderiam melhorar ainda mais os gráficos e o desempenho, mas isso será responsabilidade daqueles que derem continuidade a essa ideia maluca de migrar todo o Google Maps para o Minecraft.

De onde surgiu essa ideia maluca de recriar o Google Maps no Minecraft

Em uma entrevista para o próprio SIGGRAPH 2024, Ryan Lewis se inspirou em seus primeiros dias jogando Minecraft, onde frequentemente iniciava projetos de construção ambiciosos que nunca chegava a completar, mas agora com modelos de IA de aprendizagem automatizada, a história poderia ser diferente.

O mod, como podemos ver, pouparia toneladas de trabalho manual a qualquer pessoa, na verdade, poderia representar as bases para criar um simulador interativo e acessível da Terra para educadores, arquitetos, planejadores civis e outros profissionais.

Então talvez essa curiosa loucura possa representar o primeiro passo importante para uma nova era para o Google Maps e o Minecraft.