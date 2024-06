Instagram Reels ultrapassa o TikTok globalmente em alguns países

Quem diria. Acontece que o Instagram está conquistando o mundo dos vídeos curtos, começando a superar o TikTok a nível mundial em alguns países onde a plataforma chinesa era a rainha absoluta do seu segmento, parecendo às vezes impossível de ser vencida. Mas algo está acontecendo, pois os usuários aparentemente começaram a preferir a rede social do Meta em vez da outra.

Novos dados de estudos de tendências revelam que na realidade os Reels, o formato de vídeo curto do Instagram, está ultrapassando o TikTok em alguns territórios inimagináveis há apenas algumas semanas, como Estados Unidos, Japão, Espanha e outros países.

Esta crescente popularidade pode ser a causa de um fenômeno curioso em que há cada vez menos uso do TikTok, especialmente entre os usuários que também usam Reels e que parecem preferir finalmente parar de alternar entre aplicativos.

O TikTok encontrou seu maior rival: os Reels do Instagram

De acordo com um relatório dos colegas do Business Insider, após seu lançamento em 2020, o Instagram Reels enfrentou uma forte competição do TikTok. No entanto, hoje em dia, a situação parece ter mudado. Estudos recentes indicam que esta seção da rede social de fotos está ganhando terreno entre os usuários de redes sociais.

Por um lado, um estudo da Morgan Stanley revela que 37% dos usuários do Instagram utilizam Reels diariamente e 78% interage com eles mensalmente. Além disso, os dados de pesquisa sugerem que essa tendência de maior uso de Reels também está relacionada a um menor uso do TikTok.

Meta Aplicativo

Uma vez que 26% dos usuários do Reels não abre o TikTok de forma alguma, um número que tem aumentado desde setembro de 2023 e agora teria marcado uma tendência clara: se o usuário tem uma conta no Instagram, ele está encontrando cada vez menos sentido em mudar para o aplicativo chinês.

Outros estudos, como um citado pelo jornal, realizado pela Omdia, confirmam essa mesma tendência a nível global. De acordo com os dados da empresa de pesquisa, em países como o Reino Unido, Japão e Brasil, o Instagram se posicionou como um dos 10 serviços de vídeo mais utilizados, superando o TikTok.

Como mero exemplo, nos Estados Unidos e no Brasil, os Reels agora ocupam o primeiro lugar em termos de frequência de uso de aplicativos, enquanto o TikTok está em quarto lugar.

Por outro lado, o TikTok aparentemente está estagnado

O crescimento do TikTok tem sido exponencial nos últimos anos, especialmente entre a Geração Z e os mais jovens que o utilizam basicamente como um mecanismo de busca e fonte para encontrar notícias que consideram verdadeiras sem investigar mais a fundo, algo que é francamente alarmante.

No entanto, felizmente, essa tendência parece estar desacelerando. Os próprios dados da Morgan Stanley descobriram que apenas 31% dos usuários pesquisados nos Estados Unidos usam a plataforma diariamente, em comparação com 30% do ano passado.

TikTok Perdendo popularidade

Os dados também mostram que a interação com o TikTok entre os usuários do Reels diminuiu. 46% dos usuários do Reels interagem com publicações na plataforma concorrente, um número menor que os 50% de setembro de 2023.

São números pequenos que, no entanto, sugerem uma mudança nas tendências. Talvez, finalmente, tenha terminado a era do reinado do vídeo curto.