OpenAI adia o lançamento de novas vozes para o ChatGPT após ação judicial de Scarlett Johansson

Nos últimos meses, a OpenAI e seu próprio CEO, Sam Altman, estiveram envolvidos em polêmica devido à sua futura atualização brutal para o seu chatbot estelar: ChatGPT. Em sua demonstração de primavera, deixaram claro o futuro da plataforma, incluindo novas vozes mais naturais e humanas. No entanto, não esperavam uma grande demanda da estrela de Hollywood Scarlett Johansson, que protestou após alegarem, essencialmente, que plagiaram sua voz.

No momento em que o escândalo da acusação surgiu, foi um assunto sério, mas tanto a instituição quanto seu líder máximo fingiram certa demência, argumentando que se tratava da voz de uma atriz profissional diferente e que tudo não passava de uma mera coincidência, apesar de a evidência apresentada pela própria Johansson de que lhe foi feita uma oferta para se tornar a identidade vocal da nova IA.

OpenAI por um tempo agiu como se nada sério tivesse acontecido e continuou avançando com o desenvolvimento do projeto, mas agora eles acabaram de fazer um anúncio inesperado, falando pela primeira vez de forma oficial sobre essa nova atualização cujo lançamento tinha ficado em suspenso. E há más notícias.

O ChatGPT não terá novas vozes e funcionalidades por mais alguns meses

A OpenAI anunciou nesta terça-feira, 25 de junho de 2024, através de sua conta oficial no X (anteriormente Twitter), que a sua função "Modo de voz avançado" para o assistente de voz ChatGPT precisará de mais tempo de desenvolvimento antes do seu lançamento oficial. Tudo isso porque a empresa planeja lançar essa função para um pequeno grupo de usuários para coletar feedback e depois disponibilizá-la para todos os clientes pagantes do ChatGPT no outono.

Em geral, tudo indica que a OpenAI está melhorando a capacidade do modelo de detectar e rejeitar determinados conteúdos. Ao mesmo tempo, eles estariam trabalhando para melhorar a experiência do usuário, preparando sua infraestrutura para aumentar sua capacidade de gerar respostas em tempo real nos intervalos mostrados na demonstração da primavera.

"Tínhamos planejado começar a implementar isso na versão alfa para um pequeno grupo de usuários do ChatGPT Plus no final de junho, mas precisamos de mais um mês para atingir nosso nível de lançamento. Por exemplo, estamos melhorando a capacidade do modelo para detectar e rejeitar determinado conteúdo. Também estamos trabalhando para melhorar a experiência do usuário e preparar nossa infraestrutura para escalar para milhões, mantendo respostas em tempo real."

“Como parte de nossa estratégia de implementação interativa, começaremos a versão alfa com um pequeno grupo de usuários para coletar feedback e expandi-la com base no que aprendermos. Estamos planejando que todos os usuários Plus tenham acesso no outono.”

Por que é relevante o atraso do ChatGPT

As vozes têm sido parte do ChatGPT desde 2023. Mas as coisas escalaram a outro nível há alguns meses, quando a OpenAI apresentou uma versão aprimorada que soava tão natural que gerou comparações com Samantha, a sedutora assistente de voz interpretada por Scarlett Johansson no filme Her de 2013.

Semanas após a apresentação, como já mencionamos, a atriz acusou a empresa liderada por Sam Altman de copiar sua voz sem permissão e a processou. Desde então, houve um relativo silêncio, após as explicações iniciais não muito convincentes.

Imagen: Movie Web | Scarlett Johanson vs. ChatGPT.

Hoje, finalmente, a OpenAI oficializa o adiamento do lançamento completo. Considerando que o que ocorreu neste mês de junho foi apenas testes na fase alfa, ainda falta bastante tempo para que os usuários comuns possam experimentar todas as mudanças.