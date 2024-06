Cientistas da NASA explicam como encontrar a supernova que será visível a olho nu

O mundo da astronomia, astrofísica e ciência em geral está em expectativa, pois este ano será possível observar a explosão de uma estrela que está a 3.000 anos-luz de distância. Por isso, especialistas da NASA estão dedicados a explicar aos entusiastas do espaço como encontrar essa supernova nos céus, quando ela finalmente ocorrer.

“Definitivamente estamos a notar muita emoção à medida que os observadores do céu antecipam a nova prevista. É raro termos a oportunidade de testemunhar algo assim com os nossos próprios olhos, o que certamente contribui para a agitação”, disse Claire Andreoli, gerente de comunicações astrofísicas no Centro de Voos Espaciais Goddard da NASA, conforme reportado pelo Yahoo News.

“T CrB é um evento que ocorre uma vez na vida. Este evento inspirará uma nova geração de astrônomos, pois qualquer pessoa pode participar da observação deste incrível evento astronômico”, explicou a Dra. Rebekah Hounsell, astrofísica do Centro de Voos Espaciais Goddard da NASA ao mesmo veículo de comunicação citado anteriormente.

Como encontrar a supernova?

Uma revisão da NASA indica aos entusiastas do espaço que, quando a supernova aparecer (eles vão publicar em todas as suas plataformas oficiais), devem olhar para a Constelação de Hércules.

"No seu site, detalharam que será possível identificar-se localizando as duas estrelas mais brilhantes do hemisfério norte, Arcturus e Vega, e seguindo uma linha reta de uma até a outra, o que levará os observadores do céu a Hércules e à Coroa Boreal."

"Prevê-se que um sistema estelar, localizado a 3.000 anos-luz da Terra, em breve será visível a olho nu. Esta pode ser uma oportunidade única de observação na vida, já que a explosão de uma nova ocorre aproximadamente a cada 80 anos. A T Coronae Borealis, ou T CrB, explodiu pela última vez em 1946 e os astrônomos acreditam que isso acontecerá novamente entre fevereiro e setembro de 2024", relata a agência espacial em uma resenha do seu site oficial.

Os astrônomos preveem que a estrela T Coronae Borealis, também conhecida como a "Estrela Fulgurante", terá uma erupção nos próximos meses, tornando-a visível a olho nu da Terra. Este evento, que não é visto desde 1946, oferece uma oportunidade única para observar um fenômeno celestial extraordinário.

Supernova NASA

Detalhes da estrela em explosão

T Coronae Borealis é conhecida no mundo da astronomia por ser uma nova recorrente. Este termo é usado para descrever um tipo de estrela binária que passa por erupções cíclicas. Neste sistema, uma estrela gigante vermelha transfere massa para uma anã branca, causando um descontrole termonuclear na superfície da anã branca e, como resultado, uma explosão de luz, relata a agência espacial.

Espera-se que a erupção de T Coronae Borealis atinja o pico entre os meses de fevereiro e setembro deste mesmo 2024, alcançando uma magnitude de +2.

Isso significa que a estrela será visível em céus escuros sem a necessidade de telescópios ou binóculos. A melhor época para observá-la será durante o verão (nosso inverno) de 2024, quando a estrela estará mais alta no céu noturno.