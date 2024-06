Terminou com o seu parceiro? Assim, você pode removê-lo das suas imagens usando inteligência artificial

As rupturas amorosas são momentos difíceis na vida das pessoas. Todos passamos por uma (ou várias) e a melhor cura para superá-las, embora pareça clichê, é o tempo. No entanto, as lembranças permanecem alojadas em seu celular através das mensagens ou imagens que você tem guardadas na sua galeria.

Os textos podem ser apagados e as imagens também. No entanto, geralmente acontece que há fotos em que você gosta de como saiu e não quer apagá-las, mas também não pode publicá-las porque seu ex-parceiro aparece nelas. Para isso, há uma solução que é a inteligência artificial integrada aos sistemas operacionais do Android.

Remova as pessoas que não deseja que apareçam nas suas imagens em simples passos, usando a tecnologia, que está se tornando cada vez mais avançada ao longo dos anos.

Antes, era necessário ter experiência, conhecimento e um longo processo de edição para remover pessoas de uma foto através do Photoshop. Felizmente, agora só precisamos abrir a imagem em um aplicativo conhecido por todos, tocar no rosto que se deseja remover e a inteligência artificial faz todo o trabalho por você, de acordo com esta útil resenha do Infobae.

Google Fotos

Remover pessoas indesejadas das suas fotos com inteligência artificial

A primeira aplicação que vamos recomendar, sem a necessidade de baixar aplicativos de terceiros, é o Google Fotos. O gigante de Mountain View adiciona IA aos seus serviços e os mecanismos de aprendizado automático fazem o trabalho pesado por você.