‘Remarkable Alexa’ potencializaria o assistente da Amazon com IA e dobraria o custo da assinatura

Ter a assistente da Amazon impulsionada por Inteligência Artificial (IA) soa como algo inevitável que mais cedo ou mais tarde aconteceria. Mas o que ninguém esperava é que, aparentemente, o projeto estaria muito avançado. Pelo menos avançado o suficiente para que esta nova versão mais robusta já tenha um nome: Remarkable Alexa. Mas também viria com um detalhe inesperado no aumento dos custos de assinatura do serviço.

De acordo com uma série de relatórios recentes, o Amazon Echo poderá receber essa importante atualização impulsionada por IA, mas, infelizmente para muitos, terá um preço. Pelo menos é o que afirma um relatório da agência de notícias Reuters, que não costuma divulgar esse tipo de vazamento de informações de forma leviana, então é quase certo que tudo isso vai acontecer.

Agora com IA Remarkable Alexa

Então é hora de avaliar tanto a informação vazada quanto as possíveis implicações para o bolso daqueles que já possuem uma assinatura Prime, pois parece que o aumento de custos seria um tanto considerável.

A Remarkable Alexa traria a IA para sua casa por um custo adicional na sua assinatura

De acordo com a agência de notícias, a empresa estaria trabalhando em uma versão aprimorada da Alexa chamada Remarkable Alexa, que oferecerá funções mais avançadas, como conversas mais naturais, redação de e-mails e até mesmo poderá fazer pedidos de comida por meio de comandos de voz.

No entanto, é aqui que vem a parte turbulenta, esta nova versão terá dois níveis: uma opção gratuita que oferecerá apenas as funções básicas da Alexa, e outra opção potencializada por Inteligência Artificial generativa que custará entre US$5 e US$10 por mês adicionais aos custos da assinatura do Prime.

Em outras palavras, o custo dos serviços da Amazon praticamente dobraria, mas a IA generativa da Alexa promete uma experiência mais intuitiva e personalizada. Parece que esta versão poderia realizar conversas mais naturais, entender o contexto de uma conversa e responder de forma mais fluída.

Além disso, a IA do Remarkable Alexa poderá redigir e enviar e-mails, fazer pedidos no Uber Eats e aprender com suas rotinas para realizar ações automaticamente, como ligar a cafeteira no mesmo horário todos os dias.

A Remarkable Alexa é atraente, mas sua IA pode não valer a pena o custo extra

Embora as novas funções do Remarkable Alexa pareçam atraentes, a questão óbvia é se os usuários estarão ou não dispostos a pagar por ela, considerando que outras plataformas podem mais ou menos fazer o mesmo de graça.

Nos Estados Unidos, uma assinatura do Amazon Prime custa US$14,99 por mês, ou USD $139 anuais. Com essa nova IA, teria que adicionar mais USD $120 por ano. Isso representa uma quantia considerável de dinheiro.

Além disso, com os cenários apresentados na filtragem, é óbvio que pode ser necessário comprar um alto-falante inteligente de última geração, ou talvez ter mais de um instalado em casa agora.