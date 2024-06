Por que as pessoas ficam carecas? Nova pesquisa revela as causas

Por que as pessoas ficam carecas? A resposta a esta pergunta pode variar, no entanto, um novo estudo revela uma das possíveis causas da calvície, tanto em homens quanto em mulheres.

É verdade que a calvície pode ser consequência de vários fatores, como medicamentos, tratamentos como quimioterapia, genes e outros, mas uma pesquisa identificou uma causa em particular.

O The New York Post publicou que pesquisadores da Universidade de Manchester descobriram um "mecanismo biológico" que causa a queda de cabelo. Para o estudo, testaram um medicamento "para ver se estimulava eficazmente os folículos capilares no couro cabeludo humano".

Descobriram "que a superativação de um mecanismo chamado resposta integrada ao estresse (ISR, em inglês) afetava negativamente o crescimento do cabelo. Essa resposta indica que as células podem interromper sua atividade habitual quando experimentam condições estressantes e se tornam parcialmente inativas para mitigar a tensão".

Um sistema imunológico hiperativo ou estressado pode fazer com que as células de crescimento capilar morram. Além disso, foi determinado que, à medida que envelhecem, elas são mais propensas a estresse, o que impede o crescimento do cabelo. Em última análise, o estresse pode causar calvície.

Calvície e prevenção

Os pesquisadores concluíram que encontrar uma maneira de interromper a superativação do ISR pode prevenir a calvície. Essa superativação diminui ao reduzir o estresse.

"Estamos muito esperançosos, pois acreditamos que a ativação desta via poderia desempenhar um papel biológico importante na restrição do crescimento capilar em pessoas com problemas de perda de cabelo, o que significa que atacá-la poderia levar a novos tratamentos", disse o Dr. Talveen Purba, autor principal do estudo, conforme publicado pelo The Post.

O objetivo desta pesquisa é criar um medicamento para prevenir a calvície. Já sabem que a superestimulação do ISR é uma das causas e, até o momento, não existem medicamentos para isso.