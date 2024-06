O problema do lixo espacial levou a NASA a ser processada por uma família

No passado dia 8 de março de 2024, um pedaço de lixo espacial colidiu com o telhado da casa de Alejandro Otero em Naples, Flórida. Seu filho, Daniel Otero, estava em casa naquele momento, mas felizmente não ficou ferido. No entanto, agora a família está processando a NASA.

E tratava-se de uma bateria descartada da Estação Espacial Internacional (EEI). O lixo espacial, que pesava cerca de 0,73 kg, era um suporte usado para montar baterias antigas na EEI. A NASA havia planejado que a plataforma queimasse ao reentrar na atmosfera terrestre, mas algo deu errado e acabou atingindo a casa dos Otero.

Uma compensação

A família Otero está agora processando a NASA por negligência e danos. Eles argumentam que a agência espacial deveria ter feito mais para evitar que o lixo espacial caísse na Terra e que o incidente poderia ter tido consequências muito mais graves.

A advogada da família Otero, Mica Nguyen Worthy, afirma que o caso oferece uma oportunidade para a NASA estabelecer um precedente sobre como lidar com o lixo espacial. Worthy argumenta que os Estados Unidos têm a obrigação de compensar os cidadãos que forem prejudicados por detritos espaciais, mesmo que o incidente não tenha sido causado por negligência direta.

A NASA tem seis meses para responder à ação. A agência ainda não comentou sobre o caso.

Este incidente destaca o crescente problema do lixo espacial. Existem milhares de pedaços de detritos orbitando a Terra, e a quantidade está apenas aumentando. Esses detritos podem representar um perigo para as naves espaciais e os astronautas, e até mesmo podem cair na Terra e causar danos ou lesões.

É importante que as agências espaciais e os governos trabalhem juntos para desenvolver soluções para o problema do lixo espacial. São necessárias medidas para reduzir a quantidade de resíduos produzidos em órbita e para eliminar de forma segura os resíduos existentes.

O caso da família Otero pode ter um impacto significativo no futuro da exploração espacial. Se a NASA for obrigada a pagar uma compensação, poderá enviar uma mensagem a outras agências espaciais e empresas privadas de que devem tomar medidas para garantir que suas atividades espaciais sejam seguras e sustentáveis.