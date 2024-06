Materiais usados por este jogador de Minecraft para recriar o Centro Espacial Kennedy da NASA

Minecraft é tranquilamente o videogame com os usuários mais criativos de toda a indústria. Um dos jogadores, identificado no YouTube como Bubbaflubba, surpreendeu a todos com uma verdadeira obra de arte: ele fez uma réplica do Centro Espacial Kennedy da NASA. Aqui estão os detalhes de como ele conseguiu criar essa maravilha da era digital.

Embora este usuário não seja o primeiro a tentar replicar o Centro Espacial Kennedy da NASA, ele é sem dúvida quem o fez melhor. De acordo com uma resenha da Game Rant, este jogador recriou a icônica sede da agência espacial norte-americana nos mundos de Survival e Hardcore.

Recorreu ao modo criativo para eliminar as limitações de materiais e assim poder dar asas à sua criatividade, com a construção do Minecraft desta sede da NASA, localizada na costa leste da Flórida.

Nas imagens compartilhadas por Bubbaflubba, é possível notar claramente algumas das edificações do Centro Espacial Kennedy, como a plataforma de lançamento ou o centro de controle para o comando das missões. Além disso, inclui o lendário foguete Saturn 5, que é o mais associado a esta sede da agência norte-americana.

"O prédio principal inclui uma bandeira americana precisa, o logotipo da NASA e o jogador usou um mod popular do Minecraft para garantir a simetria em ambos os lados. Detalhes menores, como tubulações e ventilação industrial, garagens individuais e recintos de equipamentos mecânicos, também contribuem para a natureza realista da construção", relatou o veículo citado anteriormente.

O Centro Espacial Kennedy da NASA no Minecraft

O Game Rant revisa que os materiais usados pelo youtuber foram: concreto, terra, vidro, grama, musgo, TNT e lã.

Assim ficou o trabalho final que ele compartilhou com seus seguidores através de um vídeo em seu canal do YouTube.