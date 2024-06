Testamos “Flintlock: The Siege of Dawn” no Xbox Game Showcase 2024

Flintlock, The Siege of Dawn

Tivemos a oportunidade de ter um primeiro contato com Flintlock: The Siege of Dawn, o próximo jogo da A44 Games no contexto do Xbox Game Showcase 2024. Sua história nos leva a um mundo no qual estamos em guerra contra os deuses. Nor, a protagonista, abre caminho pelo campo de batalha, enfrentando zumbis e outras criaturas fantásticas, ajudada por um Deus em forma de raposa chamado Enki.

O título, que estará disponível a partir de 18 de julho, parece seguir a ideia dos famosos jogos do tipo "Souls-like", mas será realmente um jogo que propõe uma habilidade profunda para o jogador? A verdade é que, pelo menos nos 30 minutos que tive para experimentar este título, não senti isso.

Claro, é o típico jogo RPG de fantasia e ação em terceira pessoa que, a esta altura, parece ser o padrão dos títulos AAA, mas isso mesmo faz com que os elementos clássicos desse tipo de videogame se mantenham inalterados. Isso ajuda na experiência do jogador que o experimenta pela primeira vez.

Salta com os mesmos botões de sempre, desliza da mesma forma que em outros jogos, correr, bater, etc. Não é uma jogabilidade que esteja revolucionando, mas sim, aprimora o que já pode ser visto em outros títulos. Em particular, senti os movimentos do personagem no controle muito sensíveis, o que fez com que o movimento da câmera do ambiente não fosse o mais preciso, mas é algo que pode ser ajustado nas configurações.

Um souls-like?

Em termos de batalhas, com 30 minutos, você não pode entender tudo o que seu personagem pode fazer, mas, em linhas gerais, você tem opções de lançar granadas de diferentes tipos, mudar sua arma principal para corpo a corpo e ter outra arma à distância (geralmente um revólver ou similar).

Senti falta de uma bateria de combos consecutivos que pudesse usar para enfrentar os adversários, mas novamente, sinto que não consegui aproveitar a jogabilidade, então não é necessariamente um ponto a melhorar no jogo.

E por isso, não achei complicado. Sem a necessidade de conhecer profundamente todo o potencial do Nor, derrotar os inimigos não era particularmente difícil. Houve momentos, é claro, em que morrer se tornava mais frequente, mas foi algo que durou cerca de 5 minutos. Já com um conhecimento mínimo do personagem , você podia avançar com relativa rapidez.

O que eu realmente gostei foi a variedade de oponentes, alguns muito originais. A experiência de batalha foi enriquecida porque em um curto período de tempo, pude enfrentar inimigos de todas as cores e sabores: hordas de zumbis, aqueles que atacam à distância, os que investem contra você, alguns com técnicas de duelista, etc.

Nota-se, nesse sentido, o trabalho dos desenvolvedores em criar um jogo que te desafie, mas, mais uma vez, sem buscar te frustrar por não conseguir avançar na velocidade que gostaria.

A nível gráfico, encontramos tudo o que esperamos de um jogo deste nível: Mundos dinâmicos e vivos, amplos quando querem ser e claustrofóbicos quando devem ser, com muita atenção aos detalhes para uma imersão profunda. Nesse sentido, se tiver uma boa história, poderia ser daqueles jogos em que se perde a noção do tempo.

Parece-me que Flintlock: The Siege of Dawn pode vir a ser um grande jogo desde que tenha uma história envolvente e bem contada. Além disso, tem as condições para ser, no mínimo, um jogo divertido.