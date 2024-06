Por que cada iPhone parece ser mais grosso e pesado que o anterior?

Desde o seu início numa garagem na Califórnia, a Apple evoluiu para se tornar um gigante tecnológico global. Foi fundada em 1976 por Steve Jobs, Steve Wozniak e Ronald Wayne, e desde então tem sido uma empresa revolucionária, começando com o lançamento do Apple I, um dos primeiros computadores pessoais. Isso foi seguido por outros lançamentos bem-sucedidos como o Macintosh em 1984, o iPod, o iPhone e também o iPad. Hoje, a Apple domina o mercado de dispositivos móveis e também é líder em software, serviços digitais e tecnologias emergentes como inteligência artificial e saúde digital.

ANÚNCIO

Claro que nem tudo são elogios, pois a empresa da maçã mordida de tempos em tempos enfrenta críticas do público. Uma que é recorrente? A reclamação pelo aumento na espessura e peso de seus dispositivos, que de acordo com as estatísticas, estão cada vez maiores.

Steve Jobs Apple

Por que cada iPhone é mais grosso e pesado que o anterior?

Embora nem sempre seja verdade que cada novo modelo de iPhone seja mais grosso e pesado que sua versão anterior, existem motivos para pensar assim. Começando pelo iPhone 12, este telefone tinha uma espessura de 7,4mm e pesava apenas 162 gramas; o iPhone 13 e o iPhone 14 tinham 7,6mm de espessura e um peso de 173 gramas; enquanto o iPhone 15 registra 7,8 mm e 171 gramas no total. E isso sem mencionar suas versões Pro, muito mais potentes e pesadas em comparação com os modelos mencionados.

A este respeito, existem várias razões tecnológicas que poderiam explicar essas variações. Por exemplo, para melhorar a autonomia do dispositivo, a Apple optou por incorporar baterias de maior capacidade, o que inevitavelmente aumenta tanto o tamanho quanto o peso de cada aparelho.

Além disso, as melhorias constantes em sua câmera, incluindo sensores maiores e a inclusão de várias lentes, também exigem mais espaço físico. Outras razões são as melhorias em sua tela e também a inclusão do 5G, buscando equilibrar os avanços e a usabilidade, mas perdendo leveza no caminho.

Modelo de iPhone APPLE (Noelia Murillo)

A Apple aposta por um futuro mais fino

Apesar da tendência que tem seguido nos últimos anos, a Apple decidiu mudar o seu foco de design para dispositivos mais finos e leves, começando com o novo iPad Pro, que marcou um marco ao ser o mais fino até agora.

E é que este novo iPad Pro tem uma espessura de apenas 5,1 e 5,3 mm, dependendo se é o modelo de 11 ou 13 polegadas. Uma redução significativa em comparação com versões anteriores, refletindo o esforço da Apple para incorporar baterias potentes e câmeras avançadas em corpos cada vez mais estilizados.

ANÚNCIO

Mark Gurman, um dos insiders mais respeitados do mundo Apple, abordou o assunto em um artigo vazado pela Bloomberg, no qual indica que esse esforço se estenderá até o iPhone 17 e também a outros dispositivos em um futuro próximo.

As mudanças nos designs da Apple estão apontando para uma estética e portabilidade melhores, características essenciais hoje em dia ao comprar um dispositivo móvel. Por isso, de acordo com Gurman, o futuro dos iPhones poderá incluir materiais como titânio para reduzir ainda mais o peso, e algumas modificações que os ajudem a ter um formato muito menor do que seus antecessores.