O ChromeOS Enterprise e a Lenovo apresentam a revolução nos sistemas operacionais

O que é o ChromeOS? É um sistema operacional projetado para Chromebooks e outros dispositivos Chrome. Este sistema é conhecido por sua rapidez, segurança, versatilidade e facilidade de gerenciamento, é baseado na nuvem e utiliza o navegador Chrome como sua principal interface de usuário.

"O ChromeOS está se consolidando como a escolha ideal para empresas que procuram um sistema operacional que potencialize a produtividade, reduza custos e garanta uma segurança sem precedentes", diz Ignacio Carmach, Gerente de Categoria do Google - América do Sul.

Otimização da produtividade e redução da complexidade

O ChromeOS facilita o trabalho tanto para os funcionários quanto para os departamentos de TI com aplicativos e ferramentas de administração fáceis de usar. A gestão centralizada desses dispositivos por meio do console de administração do Google permite uma implementação 63% mais rápida do que outros sistemas operacionais.

Impacto Empresarial e Retorno sobre o Investimento

As empresas que adotaram o ChromeOS e seus dispositivos relatam um retorno médio do investimento (ROI) de 245%, uma redução de 44% nos custos operacionais e uma economia total de US$3,901 por dispositivo ao longo de três anos. Esses dispositivos estão prontos para uso desde o primeiro momento, economizando até 45 minutos por dispositivo em configurações iniciais.

Segurança Inigualável

O ChromeOS destaca-se pela sua segurança robusta.

Zero ataques de ransomware reportados.

Segurança proativa incorporada, eliminando a necessidade de investir em soluções de segurança adicionais.

Atualizações automáticas em segundo plano que não interrompem o usuário.

Hardware cifrado para uma proteção adicional.

Ferramentas de Produtividade Impulsionadas pela IA do Google

Os usuários do ChromeOS desfrutam de ferramentas nativas baseadas na web e aplicativos Android, projetados para cada tipo de trabalhador. Esses aplicativos são amplamente reconhecidos e apreciados pelos funcionários.

O ChromeOS oferece mais de 600 políticas de administração, segurança, redes e impressoras, entre outros. Além disso, permite monitoramento remoto, inscrição automática no console de administração e um desktop remoto do Chrome sem a necessidade de aplicativos de terceiros.

