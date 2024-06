Nintendo Direct junho de 2024: estes foram os anúncios mais destacados do evento da Nintendo sobre videogames

Imagens do Nintendo The Legend of Zelda Echoes of Wisdom

O Nintendo Direct de 18 de junho de 2024 nos deixou muito o que falar. Vamos a seguir com os anúncios mais destacados da gigante dos videogames, que nos trouxe um novo Zelda com detalhes impressionantes que vão emocionar os fãs desta franquia.

ANÚNCIO

Embora não tenha havido nenhum tipo de anúncio sobre o Nintendo Switch 2, o novo console já pode ser visto no horizonte. A Nintendo anunciou muitos títulos importantes e parece que estão preparando o terreno para o próximo dispositivo, que teoricamente deverá ser lançado em 2025.

Vamos primeiro com os quatro mais importantes, de acordo com nossa consideração.

A Lenda de Zelda: Ecos da Sabedoria Mario & Luigi: Irmandade Donkey Kong Country Returns Festa do Super Mario Party

Com estes quatro títulos, além do monte de novos videogames que anunciaram, a Nintendo arrasou neste Direct, superando claramente as migalhas do evento de fevereiro.

Há um novo Zelda

Chama-se The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom e, de acordo com o que vimos no trailer, é o suficiente para nos entusiasmar. Nesta versão, o destaque do que vimos é que vais poder jogar com a Zelda.

O que o teaser nos mostra é que Link chega para salvar a princesa e, quando derrota o vilão, um tipo de portal se abre no qual nosso herói cai e fica preso.

No entanto, antes de partir, ele dispara uma flecha para salvar a Zelda. Assim, é a princesa quem assume o controle das coisas e se torna jogável para os usuários. O jogo será lançado em 26 de setembro deste ano

ANÚNCIO

Fraternidade do Mario e Luigi

Mario & Luigi: Brothership é outro dos anúncios que recebeu um trailer no Nintendo Direct. Trata-se de um RPG que é jogado em conjunto com os dois personagens mais icônicos da franquia. É em 3D, mas emula em certas partes o lendário 2D. O jogo será lançado em 7 de novembro, de acordo com a resenha do Nintenderos.

A festa do Mario

Finalmente teremos outra festa com todos os personagens da Nintendo, liderados pelo adorável encanador. Chama-se Super Mario Party Jamboree e será lançado em 17 de outubro deste ano.

Donkey Kong Country Returns

Um novo título de Donkey Kong está surgindo no horizonte. E embora seja lançado em janeiro de 2025, já pudemos ver o trailer que nos mostra como será a jogabilidade.

A conta da Nintendo Espanha disse: ‘Pise, bata no chão e corra a toda velocidade através de 80 níveis cheios de ação e plataformas, seja sozinho ou no modo cooperativo para dois jogadores’.”

Toda a Nintendo Direct: