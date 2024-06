GT 6: o novo smartphone impulsionado com IA que faz a diferença

A Inteligência Artificial (IA) está revolucionando as capacidades dos smartphones, marcando o início de uma nova era de inovação e experiência para o usuário.

ANÚNCIO

A IA permite que os telemóveis executem várias funções ao interagir com as redes neurais do dispositivo, melhorando a qualidade das fotografias, facilitando a compreensão de idiomas, identificando música e otimizando o desempenho em videogames. Além disso, é utilizada para a tradução de idiomas em tempo real.

Dispositivo fantástico GT 6 (Cortesía)

As câmeras dos telefones celulares também se beneficiam da IA, permitindo melhores fotografias em condições de pouca luz, maior resolução, configuração automática de cenas e transições suaves entre diferentes lentes de câmera.

Por isso, este ano, pudemos ver no Mobile World Congress de Barcelona, a maior feira comercial da indústria móvel do mundo, como os fabricantes destacaram essas capacidades.

“Telefones com Inteligência Artificial é o termo da moda que provavelmente explodirá este ano”, disseram os especialistas, já que os desenvolvedores de smartphones aproveitarão o aumento da IA para impulsionar as vendas após um período difícil.

Celular Inteligência Artificial (Cortesía)

Mas afinal, o que significa realmente um smartphone com IA?

A definição pode variar de acordo com o fabricante, afirmam muitos sites como cnbc.com, mas em termos gerais, os analistas concordam que esses dispositivos incorporarão chips mais avançados para executar aplicativos de IA diretamente no dispositivo, em vez de depender da nuvem.

Embora a tecnologia de IA não seja nova em telefones, a introdução de grandes modelos linguísticos e de IA generativa, treinados com vastas quantidades de dados, está desbloqueando novas funções e melhorando a segurança e o desempenho.

ANÚNCIO

A IA também aprenderá com o comportamento do usuário, tornando o dispositivo mais intuitivo e preditivo.

Por isso, todos os fabricantes mostraram suas inovações impulsionadas pela IA na MWC. A Honor, por exemplo, apresentou o Honor Magic6 Pro, com IA a nível de plataforma para melhorar a experiência do usuário.

A Samsung, por sua vez, lançou a linha Galaxy S24, destacando suas capacidades de IA para edição de fotos, tradução de idiomas, anotações, mensagens de texto e pesquisa avançada no Google. A Apple também pode anunciar em breve melhorias em IA para seu iPhone.

Democratizando a IA

No entanto, a inovação frequentemente vem com um preço alto. É aqui que a realme se destaca ao democratizar a IA em seus dispositivos, tornando-os acessíveis a um público mais amplo. Com o lançamento de seu novo carro-chefe, o GT 6, pretende desafiar os gigantes do mercado.

Após dois anos sem lançar nenhuma série GT no mercado global, o novo GT 6 tem sido muito aguardado pelos fãs mexicanos.

"Chamamos o GT 6 de flagship killer devido à sua grande potência. Possui uma câmera de alta qualidade, carregamento rápido de outro nível e a tela mais brilhante do mundo que permite ler e assistir vídeos ao ar livre, mesmo sob a luz do sol. Além disso, utiliza a tecnologia 7K LTPO, que consome 100% menos energia que a geração anterior. Também incorpora funções de proteção ocular com IA, tornando esta tela de baixo consumo uma opção ideal para cuidar da visão", afirmou Francis Wong, chefe de marketing de produtos da realme, antes do lançamento.

Este novo dispositivo se destaca por sua tela de 6000 nits, o chip Snapdragon 8s Gen 3, uma câmera OIS Sony LYT-808 de alta qualidade para gravar vídeos noturnos, carregamento de 120W e a tecnologia Next AI para oferecer uma experiência de usuário mais inteligente.

Impulsionado com IA GT 6 (Cortesía)

No campo da fotografia, redefine a estética e potencializa os padrões da fotografia móvel. A câmera principal, com o sensor Sony LYT-808 e óptica de estabilização de imagem, oferece um desempenho excepcional e captura excelentes imagens com seus 50 megapixels, seja no modo retrato ou no modo noturno.

A Realme tem sido pioneira em investir nas câmeras de seus dispositivos, sendo a primeira marca a lançar uma câmera quádrupla e agora busca lançar a primeira câmera de 64 megapixels do mundo.

Graças à IA, o GT 6 oferece o primeiro modo de visão noturna da indústria, capturando vídeos e fotos com clareza mesmo em ambientes muito escuros.

Sua tecnologia avançada de dissipação de calor, com uma câmara de vapor que permite manter até nove camadas de diferentes materiais, garante que o telefone mantenha uma temperatura estável e um desempenho ótimo.

Outra função destacada é a capacidade de compreender melhor as intenções do usuário. Por exemplo, se estiveres a falar com um amigo sobre para onde ir, o telefone recomendará automaticamente lugares e aplicações para chegar ao teu destino.

Com uma memória RAM de 16 GB e 512 GB de armazenamento, garante um desempenho superior, permitindo executar qualquer jogo sem consumir muita energia. Além disso, você pode personalizar a frequência de trabalho de cada núcleo da CPU de acordo com seus hábitos, para obter uma experiência adaptada às suas necessidades.

Desempenho

Este smartphone pode ser carregado até 50% em apenas dez minutos e atingir 100% em 28 minutos, graças ao seu carregador de 120W, permitindo mais de 46 horas de comunicação contínua, eliminando a ansiedade de ficar sem bateria.

Três funções a destacar:

Visão Noturna de IA. Você poderá tirar fotos e vídeos à noite, mesmo no escuro, com total clareza, pois aplica automaticamente a IA para ter uma abertura de lente maior e obter essas imagens.

La IA da un paso más adelante en este nuevo smartphone El nuevo y poderoso GT 6 incorpora la IA transformando la experiencia del usuario y la eficiencia general

AI Smart Remover. No editor, você tem a opção de exclusão com AI que serve para remover um objeto ou pessoa indesejada.

IA Agora poderá facilmente borrar objetos indesejados (Cortesía)

AI Smart Loop. Permite pegar uma parte da fotografia e adicioná-la a qualquer nota ou documento e compartilhá-la. Ou seja, você pode selecionar um determinado conteúdo da tela e enviá-lo para terceiros para uma interação muito mais eficiente. Nesta função, a AI faz um reconhecimento inteligente para simplificar o tempo e tornar as tarefas mais rápidas.

Inteligência Artificial Eficiência e produtividade graças à IA (Cortesía)

"Com esta IA, esperamos ajudar a melhorar a eficiência dos usuários e compreendê-los, para que eventualmente, em três a cinco anos de desenvolvimento, a IA do telefone se torne uma espécie de Java da realme e assim compreender ainda mais suas intenções e ajudá-los a realizar seus planos mais facilmente". — Francis Wong, chefe de marketing de produtos da realme

À primeira vista, o GT 6 é um tributo ao futuro. Seu design curvo nas laterais, ultraleve, faz referência à robótica e é complementado por alto-falantes estéreo, porta infravermelha para ser usado como controle remoto e uma grande potência.

Está disponível em duas cores, prateado e verde, cada uma com elementos que realçam o brilho e a percepção.

Portanto, se você é um consumidor de flagships e deseja um dispositivo com uma boa câmera, ecrã, processador e não quer fazer mudanças no futuro, este smartphone é a sua melhor opção.