Eles confirmam que o ser humano é o predador mais temido do planeta

Por muito tempo, o ser humano tem sido considerado o maior predador do planeta devido à sua capacidade de destruir ecossistemas inteiros; no entanto, um estudo recente mostrou que os humanos também são os seres mais temidos do planeta.

Um novo estudo realizado pela professora de biologia Liana Zanette, em colaboração com Calum Cunningham e Chris Johnson, da Universidade da Tasmânia, demonstra que cangurus, wallabies e outros marsupiais australianos temem os humanos muito mais do que qualquer outro predador.

De acordo com a pesquisa, a Austrália carece de grandes carnívoros temíveis como leões e lobos, e a relativa falta de medo que marsupiais como cangurus e wallabies demonstram em relação aos cães (e outros carnívoros introduzidos) tem sido atribuída à falta de experiência evolutiva com grandes mamíferos predadores. No entanto, isso ignora a presença na Austrália, há 50.000 anos, do predador mais temível do mundo: o "superpredador" humano.

Estes resultados reforçam amplamente as conclusões de estudos semelhantes realizados por Zanette e seus colaboradores, e outros, na América do Norte, Europa, África e Ásia, que mostram que a fauna selvagem de todo o mundo teme o "superpredador" humano muito mais do que leões, leopardos, pumas, ursos, lobos ou cães.

"Dados os novos estudos que mostram que os humanos são muito mais letais do que outros predadores, é de se esperar que o medo da vida selvagem em relação aos humanos seja muito mais poderoso e predominante." — Liana Zanette, professora da Universidade Western e autora principal do estudo.

Para este novo estudo, Zanette e seus colegas trabalharam na floresta de eucaliptos da Tasmânia e demonstraram experimentalmente que cangurus, wallabies e outros marsupiais tinham 2,4 vezes mais probabilidade de fugir ao ouvir vozes humanas em comparação com ouvir cães, demônios da Tasmânia ou lobos.

Da mesma forma, todas as espécies da comunidade de marsupiais mostravam o mesmo padrão, sendo aproximadamente duas vezes mais propensas a fugir dos humanos do que do próximo predador mais temível, que em cada caso eram os cães, e todas eram mais vigilantes com os humanos.

Para realizar seu experimento, a equipe implantou sistemas automatizados de câmera-alto-falante ocultos que, ao serem ativados por um animal que passava a curta distância (aproximadamente 10 metros, ou 30 pés), gravavam a resposta a humanos falando calmamente, cães latindo, demônios da Tasmânia rosnando, lobos uivando ou controles não ameaçadores, como o balido de ovelhas.

O Metro conversou com Liana Zanette para saber mais sobre este experimento.

5 perguntas a...

Liana Zanette, professora da Universidade Western e autora principal do estudo

P: O que o levou a estudar o “superpredador” humano?

Recentemente, os ecologistas começaram a descrever os seres humanos como “superpredadores”, porque novos estudos globais que consideram a ecologia humana como predadora, ou seja, em comparação com animais como leões, leopardos ou lobos, têm documentado que os seres humanos matam suas presas a uma taxa muito maior do que outros predadores. A pesquisa do nosso laboratório se concentra na “ecologia do medo”. Os predadores matam suas presas e isso, obviamente, reduz seu número, mas o que demonstramos em outros trabalhos é que o medo (respostas antipredador; por exemplo, fugir, evitar) inspirado pelos predadores pode, por si só, reduzir o número de presas (por exemplo, porque os animais temerosos têm menos oportunidades de se alimentar e, portanto, têm menos crias). Também demonstramos em outros trabalhos que o próprio medo pode ter efeitos em cascata ao longo da cadeia alimentar. Paralelamente, começamos a demonstrar que o medo dos humanos pode ter efeitos em cascata sobre as comunidades de animais selvagens.

Dado os novos estudos que demonstram que os humanos são muito mais letais do que outros predadores, é de se esperar que o medo da vida selvagem em relação aos humanos seja muito mais poderoso e predominante, e, consequentemente, tenha repercussões ecológicas muito maiores. Para avaliar essa ideia, o primeiro passo necessário é verificar experimentalmente o quanto os animais selvagens temem os humanos em comparação com outros predadores, e é isso que fizemos em nosso experimento na Austrália, e o que fizemos recentemente em outros experimentos na América do Norte, Europa e Ásia.

P: Por que os cangurus, wallabies e outros marsupiais australianos têm tanto medo dos humanos em comparação com qualquer outro predador?

–O primeiro ponto a entender é que, antes de realizarmos nosso estudo, isso nem sequer havia sido considerado, muito menos comprovado anteriormente. Por quê? Vocês podem se perguntar, porque os humanos são o "assassino invisível".

Foi dito que a Austrália é uma "criação à parte" por seus animais característicos, como cangurus e wallabies, que não são encontrados em nenhum outro lugar, e pela ausência de grandes carnívoros temíveis, como leões, tigres, pumas e lobos, que são encontrados em todos os outros lugares.

Por muito tempo, pensou-se que os cangurus, os wallabies e outros marsupiais australianos são animais "destemidos", pois mal temem os cães e outros carnívoros introduzidos, o que é atribuído à ausência de grandes mamíferos predadores na Austrália nos últimos 50.000 anos.

Não se trata de uma suposição das redes sociais, mas sim do consenso científico atual.

No entanto, tem havido um grande predador mamífero presente na Austrália nos últimos 50.000 anos; é extremamente perigoso; e nossos novos resultados demonstram que todos os marsupiais reconhecem plenamente o quão perigoso é, e respondem de forma totalmente apropriada e totalmente coerente com a forma como os mamíferos de outros continentes respondem a esse predador; e esse predador somos nós, os humanos.

Somos "o assassino invisível" porque somos "invisíveis" para nós mesmos. Simplesmente, não costumamos nos considerar um predador importante, muito menos o mais perigoso, mas a vida selvagem claramente pensa de outra forma e nos reconhece como o que somos: o predador mais temível do mundo.

Isso não é apenas um "ponto cego" entre as pessoas em geral, mas também se aplica aos cientistas, que por muito tempo não reconheceram ou consideraram o papel dos humanos como predadores. De fato, somente em 2015 foi publicado o primeiro dos estudos globais que mencionei em minha primeira resposta, no qual foi demonstrado que os humanos matam suas presas a uma taxa muito maior do que outros predadores, o que os qualifica como "superpredadores".

Nosso novo estudo demonstra que os cangurus, wallabies e outros marsupiais australianos não são ingênuos quanto ao perigo representado pelos humanos e os temem tanto quanto os mamíferos de outros continentes. Assim como os mamíferos de outros continentes, eles têm boas razões para nos temer. Evidências arqueológicas mostram que os indígenas australianos caçaram todas as espécies que estudamos nos últimos 40-50.000 anos; a caça de todas essas espécies aumentou significativamente quando os europeus chegaram com armas de fogo; e mesmo agora, na Tasmânia, onde realizamos nosso estudo, mais de um milhão desses marsupiais é abatido a cada ano por esporte e para “proteger as plantações”.

P: Como chegaram a esta conclusão?

- Para realizar nosso experimento, instalamos sistemas automatizados ocultos de câmeras e alto-falantes que, ao serem ativados por um animal que passava a curta distância (cerca de 10 metros), filmavam a resposta do animal ao ouvir um ser humano falando calmamente, um cachorro latindo, um demônio da Tasmânia rosnando, um lobo uivando ou o balido de uma ovelha.

P: Por que o medo dos humanos teria consequências ecológicas dramáticas? Quais seriam essas consequências?

- Como já mencionei em minha primeira resposta, em outros experimentos demonstramos que o medo inspirado pelos predadores pode reduzir por si só o número de animais selvagens pela metade em apenas quatro anos.

Em outros experimentos, demonstramos que o medo em si pode ter repercussões em múltiplos níveis da cadeia alimentar.

Nesses experimentos, foram testadas as respostas a predadores diferentes dos humanos.

Em nosso experimento na Austrália, demonstramos que os cangurus, wallabies e outros marsupiais têm 2,4 vezes mais chances de fugir dos humanos do que o próximo predador não humano mais temível. Isso corresponde notavelmente com os resultados de experimentos que nós e outros realizamos na América do Norte, Europa, África e Ásia, que mostram que a vida selvagem em todo o mundo tem o dobro de chances (2,1 vezes mais) de fugir dos humanos do que o predador não humano mais temível em cada sistema.

Dado que os humanos são mais de duas vezes mais temíveis do que qualquer outro predador, é de se esperar que o impacto causado pelo medo de nós seja mais de duas vezes mais potente; portanto, pode-se prever que o medo dos humanos seja poderoso o suficiente para reduzir pela metade o número de animais selvagens, em apenas dois anos ou menos!

Isso ainda precisa ser comprovado, mas o que já demonstramos é que o medo dos humanos pode causar impactos em cascata, desde os grandes carnívoros até os grandes herbívoros e dos roedores às plantas, em experimentos nos quais simplesmente são reproduzidos playbacks de pessoas falando.

P: Poderia falar-nos de estudos semelhantes na América do Norte, Europa, África e Ásia?

- Como mencionei na minha resposta anterior, nossos resultados na Austrália são amplamente consistentes com os de outros experimentos semelhantes que realizamos na África, América do Norte, Europa e Ásia. Na África, recentemente demonstramos que o medo dos humanos supera em muito até mesmo o medo dos leões - o predador não humano mais temível do mundo - em toda a comunidade de mamíferos da savana do Grande Parque Nacional Kruger. Mamíferos icônicos da África, como girafas, leopardos, hienas, zebras, rinocerontes e elefantes, têm muito mais medo do "superpredador" humano do que do "rei dos animais" (leões). Em experimentos realizados na América do Norte, Europa e Ásia, nós e outros demonstramos que vários carnívoros e ungulados (pumas, texugos europeus, gamos, alces, veados de cauda branca e javalis) têm muito mais medo de ouvir os humanos do que de ouvir leopardos, pumas, ursos, cães ou lobos.

Em resumo, os novos resultados obtidos na Austrália se somam às crescentes evidências experimentais de que a vida selvagem em todo o mundo percebe os seres humanos como o predador mais temível do planeta, e destacam que não devemos continuar pensando que somos “invisíveis”, mas reconhecer que o medo que nossa mera presença inspira adiciona uma nova dimensão ao nosso impacto ambiental em todo o mundo.