Como serão as viagens tripuladas a Marte da SpaceX

As viagens tripuladas a Marte são um sonho para a humanidade. O objetivo está mais próximo do que nunca com os avanços da NASA e seu trabalho em conjunto com a SpaceX, no desenvolvimento do foguete e nave espacial Starship.

A empresa de Elon Musk conseguiu o lançamento e retorno bem-sucedidos da Starship, sem explosão, há algumas semanas. Embora ainda haja ajustes a serem feitos, foi o primeiro teste bem-sucedido desde o início dos testes em 2021.

A conquista deste objetivo fez com que as viagens a Marte passassem de um sonho para uma realidade. Portanto, vamos explicar como serão possíveis os voos para o planeta vermelho, com o impulso de vários foguetes na órbita da Terra.

De acordo com um vídeo ilustrativo publicado pela equipe do SpaceRocx, para que uma nave chegue a Marte são necessários dois foguetes: um para o lançamento dos astronautas e outro que o alcançará dias depois em órbita para reabastecê-lo de combustível.

Da Starship para uma viagem a Marte

São necessárias duas Starship para uma viagem a Marte. Isso é feito dessa maneira porque escapar da gravidade da Terra é muito complexo, devido à força que o mundo em que vivemos exerce. É necessária muita potência, que precisa ser complementada com o reabastecimento de combustível, logo na saída da órbita.

Na verdade, o vídeo ilustrativo da SpaceRocx mostra que, ao retornar, a Starship não será reabastecida de combustível uma segunda vez.

Primeiramente, porque sair da gravidade de Marte não é tão complexo e em segundo lugar porque uma vez que a nave entre na força gravitacional da Terra, o impulso servirá como motor para retornar para casa. A viagem de ida, teoricamente, deve durar cerca de seis meses. Está comprovado que esse tempo é suportável para os astronautas no espaço.