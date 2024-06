A partir de 1 de julho o WhatsApp deixará de funcionar nesses telefones

Preparem-se para uma atualização importante do WhatsApp: a partir de 1 de julho de 2024, o popular aplicativo de mensagens deixará de ser compatível com alguns modelos de telefones celulares.

Esta medida, que não é de forma alguma incomum por parte da empresa, busca garantir a segurança e o desempenho ideal do aplicativo para a maioria de seus usuários. Dispositivos mais antigos ou aqueles que executam sistemas operacionais obsoletos não conseguem suportar as novas funcionalidades e atualizações de segurança que o WhatsApp implementa constantemente.

No entanto, a frequência com que as atualizações do WhatsApp deixam de funcionar em telefones antigos não segue um cronograma fixo e depende de vários fatores:

Prioridades de desenvolvimento do WhatsApp: A empresa está focada em melhorar a segurança, a privacidade e a experiência do usuário do aplicativo. Se um telefone antigo não atender aos requisitos técnicos para implementar essas melhorias, ele pode ficar desatualizado.

Recursos técnicos dos telefones antigos: Alguns dispositivos mais antigos não têm a capacidade de processar as novas funções ou a potência de processamento necessária para executar as últimas versões do WhatsApp.

Compatibilidade com o sistema operacional: Se o WhatsApp deixar de ser compatível com o sistema operacional de um telefone antigo, o aplicativo deixará de funcionar.

Quais dispositivos são afetados?

A lista de telefones que ficarão sem WhatsApp a partir de 1 de julho de 2024 inclui os seguintes smartphones:

Android:

Galaxy S3 Mini

Galaxy X Capa 2

Galaxy Trend Lite

Optimus L3 II Duplo

Optimus L5 Dual

Optimus L7 Dual

Optimus F3Q

Optimus L2 II

Optimus F6

iOS:

iPhone S

iPhone SE

iPhone 6S Plus

iPhone 5

iPhone 6

O que posso fazer se meu telefone estiver na lista?

A solução mais recomendável é atualizar o seu dispositivo para um modelo mais recente que suporte as versões atuais do Android ou iOS. Desta forma, não só poderá continuar a utilizar o WhatsApp sem problemas, mas também poderá desfrutar das melhorias de desempenho e segurança oferecidas pelos smartphones mais recentes.

Se não puder atualizar seu telefone no momento, existem algumas alternativas que você pode considerar:

Usar o WhatsApp Web ou o WhatsApp Desktop: Estas versões do aplicativo funcionam em navegadores web e computadores, então você pode acessar o WhatsApp mesmo se o seu telefone não for compatível.

Mudar para um aplicativo de mensagens alternativo: Existem outros aplicativos de mensagens populares como o Telegram ou o Signal que são compatíveis com dispositivos mais antigos.

É importante lembrar que, a partir de 1 de julho de 2024, não será possível utilizar o WhatsApp nos dispositivos mencionados anteriormente. Portanto, recomendamos que tome as medidas necessárias com antecedência para evitar problemas.