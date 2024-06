3 funções antirroubo de celular que o Google implementará: proporcionarão mais segurança aos usuários

Google busca proteger seus usuários contra roubos de telefones com novas funções

O roubo e furto de celulares é um crime frequente em vários países ao redor do mundo. Por isso, o Google decidiu criar e implementar mais funções antirroubo em dispositivos com seu sistema operacional (SO).

De acordo com o El Universal, a empresa americana anunciou uma série de opções inéditas para a proteção das informações dos smartphones antes, durante e após um roubo.

A apresentação foi realizada no Google For Brazil 2024. A gigante da tecnologia explicou que elas foram desenvolvidas em resposta ao grande número de roubos de celulares no país.

Por isso, o Brasil será o primeiro país a ter acesso às novas funcionalidades antirroubo. Os testes começarão em smartphones com Android 10 e outras versões posteriores do sistema operacional.

As novas ferramentas do Google para combater o roubo de telefones

Quer saber quais são as ferramentas que o Google irá implementar para proteger os dados dos seus usuários em caso de roubo? Continue lendo para conhecê-las, conforme relatado pelo meio de comunicação mencionado anteriormente.

Proteção de informações e proteção do celular

A primeira função visa proteger os dados e tornar os telefones ‘inúteis’ para que não possam ser revendidos. Ao tentar reiniciar o sistema operacional, serão solicitadas as credenciais do dispositivo ou de uma conta.

Apenas desta forma pode ser formatado. Além disso, a ferramenta permitirá esconder todos os aplicativos que guardam informações importantes, como contas bancárias, em um espaço secreto.

A única maneira de ter acesso a essas será através de um PIN. Por último, o Google solicitará os dados biométricos do proprietário para poder acessar as configurações mais substanciais de sua conta.

Segurança automática durante um assalto

A segunda função que o Google implementará contará com o suporte da inteligência artificial. Com a ajuda da IA, será detectado quando um telefone foi removido de forma violenta das mãos do seu proprietário.

Ao perceber a luta entre ambos, ela se encarregará de bloquear a tela do dispositivo para impedir que o criminoso tenha acesso às informações do proprietário e possa usá-las contra ele.

Além disso, o sistema operacional do Google também irá impedir o acesso ao telefone após várias tentativas malsucedidas de autenticação para garantir uma maior proteção ao usuário.

Bloqueio do dispositivo após o assalto

A terceira função a ser implementada consiste na capacidade de bloquear a tela do telefone através de outro celular. Você só precisará do seu número e de uma verificação de segurança rápida.

Desta forma, você terá a oportunidade de proteger os seus dados antes que sejam roubados. Assim que a informação for salva, você poderá ativar ‘Restauração completa de fábrica’ com a ajuda da aplicação Find My Device para que o telefone volte ao seu estado original.