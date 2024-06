Uma civilização oculta? Cientistas dizem que existe uma na Terra e que é muito mais avançada

A possibilidade de vida extraterrestre já estar presente na Terra, sem que saibamos, é uma ideia fascinante mas extremamente especulativa. Alguns cientistas consideram a hipótese da “panspermia”, que sugere que os esporos da vida podem ter chegado à Terra do espaço em meteoritos ou cometas.

Embora não haja evidência concreta que respalde esta teoria, a possibilidade de vida inteligente ter se integrado à sociedade humana sem ser detectada é um tema que intriga a ficção científica e cativa a imaginação.

Na verdade, um novo estudo de cientistas da Universidade Tecnológica de Montana e do Programa de Desenvolvimento Humano de Harvard abriu a porta para uma possibilidade fascinante e incrível: a existência de uma civilização avançada oculta na Terra.

Para explicar os Fenômenos Anômalos Não Identificados (UAP), comumente conhecidos como OVNIs, os pesquisadores propõem a hipótese "ultraterrestre", sugerindo que essas observações poderiam ser obra de seres inteligentes não humanos que habitam nosso planeta em segredo.

Criptoterrestres: seres de outras dimensões ou descendentes de dinossauros?

O estudo, que ainda não foi revisado por pares, apresenta três teorias dentro da hipótese ultraterrestre:

Culturas terrestres ocultas: eemanescentes de uma antiga e avançada civilização humana que vivem secretamente entre nós

Seres interdimensionais: habitantes de outras dimensões ou viajantes do tempo que visitam a Terra

Criptoterrestres hominídeos ou terópodes: descendentes de “dinossauros inteligentes” que se escondem na Terra

Os investigadores imaginam que esses seres ocultos poderiam utilizar estruturas subterrâneas na Terra e até mesmo na Lua como bases secretas. Além disso, levantam a possibilidade de que esses seres tenham uma tecnologia avançada ou até mesmo habilidades "mágicas" que os diferenciam dos humanos.

Evidência circunstancial e crescente interesse em OVNIs:

Embora o estudo reconheça a falta de evidências concretas, menciona alguns casos de avistamentos de OVNIs perto de vulcões ou debaixo do mar, que poderiam ser acessos a bases subterrâneas.

O interesse por OVNIs aumentou consideravelmente nos últimos anos, impulsionado por testemunhos como o do ex-oficial de inteligência David Grusch, que afirmou que os Estados Unidos recuperaram naves extraterrestres. Até a NASA começou a estudar esses fenômenos.

Apesar das teorias pouco convencionais, os autores do estudo defendem uma mente aberta e humildade diante da possibilidade de que essas hipóteses sejam verdadeiras. Eles argumentam que a estranheza dos UAP exige considerar todas as possibilidades, mesmo as mais improváveis.

A compreensão dos UAP representa um “mistério existencialmente importante” para a humanidade, e os pesquisadores acreditam que a combinação de diferentes estudos, incluindo o deles, poderia fornecer peças valiosas para este quebra-cabeça.