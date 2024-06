A IA é uma ameaça? Especialista em tecnologia responde a uma das polêmicas mais intensas da atualidade

Vivemos com a expectativa sobre o futuro da tecnologia. O cinema e os livros de ficção científica retratam a inteligência artificial como uma ameaça para a nossa espécie, não apenas como substituto dos humanos no trabalho, mas como possível executor para nos exterminar em uma possível guerra contra as máquinas.

ANÚNCIO

Uma inteligência artificial que atinja o nível de consciência emocional é emocionante e, ao mesmo tempo, representa um medo para alguns cientistas especializados no assunto. Por isso, há iniciativas de pessoas influentes pressionando os governos para que intervenham nessa questão e regulamentem definitivamente o que as empresas que trabalham com IA estão fazendo.

Ouvimos a opinião de Sam Altman, o principal impulsionador da inteligência artificial através de sua empresa, OpenAI. Também conhecemos as opiniões de Bill Gates, Mark Zuckerberg e até Elon Musk. Mas agora temos a opinião de Michael Dell, outro especialista em tecnologia, em informática para ser mais específico.

De acordo com o que é relatado no Computer Hoy, Michael Dell, CEO, criador e proprietário da Dell Inc., um dos fabricantes mais importantes da indústria de computadores, afirma que a IA não é uma ameaça para a humanidade.

O signo do zodíaco do multimilionário Michael Dell é libra Foto: referencial.

Michael Dell sobre IA

Michael Dell foi a uma conferência de tecnologia na Bernstein e lá disse que o mundo costuma se assustar com cada avanço na tecnologia. Ele explica que é a mesma reação que a humanidade teve com outras eventualidades que parecem ameaçar nossa raça, como a camada de ozônio, da qual ele afirma que "ninguém mais se lembra. Parece que um par de produtos químicos resolveu tudo".

O bilionário detalha que o mundo costuma reagir dessa maneira enquanto “o uso se normaliza”. E que com o tempo estará tão incorporado que não lembraremos mais o debate sobre se usamos ou não a inteligência artificial.