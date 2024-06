A Copa América de 2024 usará Inteligência Artificial para melhorar a transmissão do torneio

A Copa América 2024 promete ser um evento esportivo sem precedentes, não apenas pelo nível de futebol que será visto em cada jogo, mas também pela implementação de várias inovações tecnológicas de ponta que visam melhorar a experiência para todos dentro e fora do campo. O interessante aqui é que até mesmo este torneio se juntará ao atual frenesi pelo uso de sistemas de Inteligência Artificial (IA) e esta será uma parte fundamental da tecnologia aplicada, mas não a única.

Desde a análise detalhada do jogo até a otimização da experiência dos fãs, a IA e as câmeras de vigilância desempenharão um papel crucial neste torneio. Hoje daremos uma breve visão geral de cada uma dessas novidades que já foram oficialmente anunciadas.

É um fato que este torneio, sob a perspectiva da tecnologia que será implementada, será um dos mais relevantes da história.

Inteligência Artificial, um VAR mais preciso e muito mais: assim é a tecnologia da Copa América 2024

De acordo com um artigo detalhado dos colegas da Vitrina Deportiva, no campo de jogo, a tecnologia VAR (videoarbitragem) será reforçada com sistemas de visão 3D estereoscópica, permitindo aos árbitros tomar decisões mais precisas e justas em jogadas polêmicas. Isso reduzirá ao mínimo os erros controversos e garantirá um desenvolvimento mais fluido da partida.

Ao mesmo tempo, as transmissões televisivas da Copa América 2024 oferecerão imagens em 4K de alta qualidade, proporcionando aos fãs uma experiência visual mais imersiva e emocionante. Além disso, o uso de interfaces de Realidade Aumentada integrará estatísticas em tempo real e repetições interativas, enriquecendo ainda mais a experiência dos espectadores.

"As câmeras de vídeo, acompanhadas de inteligência artificial (IA), terão um papel crucial na Copa América 2024. Dentro de campo, essas ferramentas permitirão uma análise detalhada do jogo, com novos sistemas de vídeo que permitem visualizações 3D estereoscópicas da ação, facilitando a tomada de decisões arbitrais mais precisas e evitando erros controversos que possam afetar o desenvolvimento da partida. Enquanto isso, fora de campo, as câmeras de vigilância também desempenharão um papel fundamental na segurança e na otimização da experiência dos fãs", afirmou Michael Luman (Gerente de Produto) da Dahua Technology.

Na verdade, a Inteligência Artificial também será usada fora do campo, para otimizar a logística e a segurança do evento. Serão implementados sistemas de gestão de multidões com análise preditiva para evitar aglomerações e garantir a segurança dos participantes.

Aplicativos para uma experiência interativa da Copa América 2024 e mais

Os fãs também poderão desfrutar de vários aplicativos móveis especialmente projetados para a Copa América 2024, que oferecerão conteúdo exclusivo, enquetes ao vivo e experiências interativas, incentivando uma maior participação e inclusão no torneio. No entanto, é importante notar que nenhum deles é oficial.

Assim, o torneio marcará um momento importante na integração de tecnologia de ponta no futebol, com ferramentas que não só beneficiarão esta competição, mas também estabelecerão as bases para um futuro mais tecnologicamente avançado no mundo do esporte em geral.

De certa forma, a Copa América 2024 servirá como um laboratório para testar e avaliar essas novas tecnologias, e sob esse aspecto, o torneio também será muito emocionante.