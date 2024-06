Tim Cook é sincero e admite que a Inteligência Artificial reduziria o tempo de uso do iPhone

Há alguns dias, Tim Cook se apresentou diante de uma audiência internacional para iniciar sua aguardada conferência da WWDC 2024, onde os rumores que circulavam há meses foram confirmados: a Apple se juntaria à febre global e apresentaria sua proposta no campo da Inteligência Artificial (IA) para adicionar funcionalidades e se destacar de outros concorrentes como o Google Gemini.

No final, com o Apple Intelligence, a aposta da empresa é clara para o futuro, mas uma realidade inegável é que as novas funções de IA apresentadas na palestra podem fazer com que os iPhones que executam este sistema sejam mais eficientes, levando a um menor uso do dispositivo.

A Apple Intelligence roubou os holofotes na WWDC 2024, mas houve alguns outros anúncios interessantes como iOS 18 e mais

Em outras palavras, a Inteligência Artificial de última geração integrada em breve no seu telefone da Apple inevitavelmente levará a uma redução no tempo de uso do dispositivo.

O que se traduz em uma menor frequência de interação com o produto, algo que pode representar um desafio para aqueles que buscam que estejamos viciados no dispositivo.

O iPhone será menos utilizado no futuro graças à Inteligência Artificial

Numa entrevista recente com o YouTuber de tecnologia Marques Brownlee, o CEO da Apple, Tim Cook, surpreendeu a todos ao sugerir que a Inteligência Artificial poderia eventualmente levar a uma diminuição perceptível no tempo que as pessoas passam usando seus iPhones.

"É uma possibilidade significativa de as pessoas usarem menos o iPhone no futuro com a IA. A razão pela qual acredito que isso vai acontecer é que essa Inteligência Artificial vai tornar muitas das coisas que hoje levam muito tempo muito mais rápidas e eficientes".

Aqui temos como ponto de partida claro as novas funcionalidades da Apple Intelligence anunciadas na WWDC da Apple em 10 de junho de 2024, onde toda essa enxurrada de novidades eficientes e incríveis parece respaldar a afirmação do executivo.

Estas funções incluem uma Siri melhorado com maior compreensão da linguagem e capacidades de texto, integração entre aplicativos, ferramentas de escrita em todo o sistema e um aplicativo de Fotos renovado que organiza as imagens em diferentes categorias para tornar tudo mais fácil.

Além disso, como se não bastasse, a Apple se associou com a OpenAI para oferecer aos usuários a opção de utilizar a Siri com a tecnologia ChatGPT, o chatbot de IA mais conhecido do mundo por sua capacidade de ajudar as pessoas a serem mais produtivas e completarem tarefas mais rapidamente.

Tim Cook parece não ter medo do futuro do iPhone

CEO da Apple, Tim Cook, na WWDC 2019

Cook durante a palestra enfatizou que a Apple nunca teve como objetivo fazer com que as pessoas passem a maior parte do seu tempo em frente aos seus dispositivos: "Nosso modelo não requer compromisso para ter sucesso. Nosso modelo é um no qual queremos capacitar todos para que possam fazer coisas que de outra forma não conseguiriam".

De fato, é justo apontar que a empresa implementou várias funções no iPhone, como o Screen Time, para ajudar os usuários a terem mais consciência do tempo que passam em seus dispositivos e promover um uso mais intencional e menos lúdico.

Cook incluiu na conversa também mencionou a função Focus, que permite aos usuários silenciar seus telefones ou receber apenas notificações específicas.

É um fato que a IA será uma ferramenta que aumentará a eficiência e a produtividade. Tim Cook parece não ter problema com isso.