A NASA está repensando as missões tripuladas a Marte depois de ver o que a tempestade solar fez

A tempestade solar que atingiu a atmosfera da Terra há exatamente um mês também levou suas partículas para o restante do sistema planetário ao qual pertencemos. As espaçonaves que abundam no espaço registraram a atividade do Sol e como os ataques da estrela massiva afetaram suas regiões. Marte, sendo o mundo mais explorado pela humanidade, é o que oferece mais informações.

ANÚNCIO

Rovers, orbitadores e espaçonaves em geral, que estão na superfície ou nas proximidades de Marte, registraram as consequências da tempestade solar no planeta vermelho. Confirmaram que neste mundo rochoso também houve auroras, mas as mesmas partículas aqueceram e incharam sua atmosfera.

A tempestade solar deixou níveis de radiação tão altos que fizeram a NASA repensar muito sobre as missões tripuladas a Marte.

Os dados obtidos pela agência espacial dos Estados Unidos são da mesma tempestade solar que atingiu a Terra, a qual foi gerada pela mancha conhecida como AR3664. Essa região provocou uma ejeção de massa coronal (CME, na sigla em inglês) tão grande que conseguiu enviar uma nuvem de plasma solar superaquecido para Marte, conforme relatado pelo Space.com.

O orbitador MAVEN da NASA, o orbitador Mars Odyssey 2001 e o rover Curiosity Mars foram os protagonistas, sempre prontos pelos cientistas, para capturar todos os dados possíveis sobre o comportamento do Sol.

"Realmente tivemos toda a gama de condições climáticas espaciais em Marte de 11 a 20 de maio, desde grandes explosões solares, CME e uma explosão de partículas de energia solar extrema, e mal começamos a arranhar a superfície analisando os dados. A explosão solar de 14 de maio realmente atendeu às expectativas", disse Ed Thiemann, heliofísico do Laboratório de Física Atmosférica e Espacial (LASP) da Universidade do Colorado, Boulder, em uma entrevista com o meio de comunicação mencionado anteriormente.

Esse tipo de trabalhos são fundamentais para a NASA, que tem planos de enviar missões tripuladas a Marte. Eles servem para preparar os futuros astronautas para se protegerem da letal radiação solar.