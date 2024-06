Metallica chega ao Fortnite para uma colaboração brutal no battle royale mais famoso dos videogames

O Master of Puppets está presente no battle royale mais famoso dos jogos de vídeo. Metallica fará uma colaboração brutal com o Fortnite. O desenvolvimento da Epic Games visa as antigas gerações e pretende ensinar às novas o que é boa música, combinada com partidas impressionantes.

Sad but True, Nothing Else Matters e The Memory Remains são músicas que esperamos ouvir em um dos seis concertos que o Metallica dará no festival de passe do Fortnite.

Mas isso não é tudo, a Epic Games explica que o Metallica não veio apenas para tocar, mas também para lutar. Isso resulta em uma série de objetos colecionáveis, skins e souvenirs para colecionar. Se és fã de Metal e videogames, este é o teu lugar.

Aqueles que obtiverem o passe do festival poderão desfrutar de um percurso de recompensas gratuitas e também de um upgrade para um percurso de recompensas premium.

Em ambos casos, existem recompensas no jogo que podem ser desbloqueadas à medida que avançam no passe, incluindo as roupas de James Hetfield, Kirk Hammett e Robert Trujillo no caminho das recompensas premium. Além disso, ao jogar como um desenfreado, você desbloqueará a roupa de Lars Ulrich depois de comprar o caminho de recompensas premium.

A experiência musical imersiva está programada para sábado, 22, e domingo, 23 de junho. Vocês terão que ir até a tela para presenciar cada espetáculo a cada meia hora.

A temporada 4 inclui uma nova experiência que permanecerá após o término da temporada: o Palco de Batalha JxJ. Dezesseis jogadores entram, mas apenas um sairá vitorioso. (É um todos contra todos musical). Deixe-se levar pelo metal no Palco de Batalha, no Palco de Improvisação ou no palco principal para progredir no Passe do Festival da temporada 4.

Eles podem desbloquear a faixa de improvisação "One" no caminho de recompensas premium do passe do festival, mas se uma não for suficiente, também podem obter essas faixas do Metallica na loja:

Metallica - “Enter Sandman”

Metallica - "Fuel"

Metallica - “Master of Puppets”

Metallica - "Ride the Lightning"

Metallica - “The Unforgiven”

Metallica - “Wherever I Can Go”

Mais pistas de improvisação do Metallica chegarão nas próximas semanas. Elas estarão na loja até 16 de agosto de 2024, informa o site oficial do Fortnite. Conheça todos os detalhes.